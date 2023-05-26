Как изменить режим летом, чтобы вставать раньше и чувствовать себя более бодрым

В летнее время года, когда дни длиннее, а ночи короче, ранний подъем может даваться с трудом. С другой стороны, лето зовет, и для наслаждения яркими летними днями с сохранением повседневной продуктивности, имеет смысл немного поработать над своим режимом."Рамблер" вместе с экспертом кафедры "Трансперсональная психология" Академии социальных технологий, трансперсональным психологом Ольгой Мохиной публикует советы, которые помогут достичь этой цели.Первое и самое очевидное: всегда помните, для чего вам эти изменения, ради чего вы работаете над своим режимом. Вы хотите стать более продуктивным? Активным по утрам? Иметь несколько "дополнительных" часов в сутках для себя? Что это вам даст в долговременной перспективе: самоуважение, успех, здоровье, духовный опыт? Держите конечную цель в голове, всегда помните о ней.Будьте последовательны. Важно придерживаться стабильного расписания сна даже в летнее время, чтобы организм мог адаптироваться к определенному циклу сна и бодрствования. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные дни.Высыпайтесь. Невозможно чувствовать себя бодрым без полноценного сна. Используйте все возможные лайфхаки для улучшения качества вашего сна: обеспечьте тихую, прохладную и темную обстановку в спальне, избегайте яркого света и экранных устройств перед сном, поэкспериментируйте с утяжеленными одеялами и охлаждающими анатомическими подушками, избегайте алкоголя и содержащих кофеин напитков перед сном.Используйте естественный свет. Постарайтесь проводить больше времени на открытом воздухе в течение дня, особенно утром. Естественный свет помогает регулировать ваши циркадные ритмы, улучшает настроение, повышает бодрость.Чувство новизны связано с бодростью. Когда вы испытываете что-то новое, ходите неизвестными маршрутами, пробуете что-то необычное, ваш мозг (точнее, нейроны новизны в гиппокампе) реагируют на это приливом сил, бодрости интереса. Сделайте лето порой открытий! Не катались на роликах, не прыгали на батуте, ходили только одной дорогой? Исправьте это! Пробуйте новые маршруты, вкусы, впечатления!Планируйте активности на утро. Постарайтесь включить в свою раннюю утреннюю рутину активности, которые будут вас мотивировать просыпаться раньше. Например, можно совершать пробежки или заниматься утренней йогой. Такие физические упражнения помогут вам проснуться и повысить вашу энергию на весь день.Организуйте дневные сонные перерывы, если ваш график это позволяет. 15-минутная дрема в интервале от 13:30 до 15:00 обеспечит подъем продуктивности во второй половине дня и даст вам "второе утро". Но избегайте долгих дремот. 15-20 минут — оптимально и достаточно. Слишком долгая дремота может сбить биоритм и затруднить засыпание вечером.Пейте достаточно воды. Хорошее лето подразумевает жаркую погоду, а в жару мы теряем много влаги. Недостаток воды может привести к чувству усталости и сонливости.Постепенно меняйте режим: если вы привыкли вставать поздно, постепенно сдвигайте время пробуждения на 10-15 минут в день, чтобы ваш организм мог постепенно адаптироваться к новому режиму. Это поможет избежать резкой смены режима и ощущения сонливости.Помните, что каждый организм индивидуален, поэтому может потребоваться время для адаптации к новому режиму. Будьте терпеливы и придерживайтесь установленного расписания, и со временем вы сможете изменить свой режим сна и чувствовать себя более бодрым и энергичным летом.