Preventive Medicine Reports: плохое питание в студенчестве может испортить здоровье на всю жизнь

Неправильное питание в студенческие годы может привести к пожизненным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, респираторные заболевания и депрессия. К таким выводам в ходе исследования пришли ученые из Медицинской школы Цзинаньского университета.Всего к исследованию было привлечено около 12 000 студентов-медиков из 31 университета Китая. Исследователи обнаружили, что типичная диета студента, состоящая из высококалорийной пищи с высоким содержанием сахара, связана с повышенным риском ожирения в будущем. Кроме того, это может привести к стрессу и депрессии, которые часто приводят к перееданию.Также ученые выяснили, что вредные привычки в еде оказались связаны с повышенным риском развития различных инфекционных заболеваний. К ним относятся и поражающие дыхательную систему, например, COVID-19, нового всплеска которого в Китае, кстати, очень опасаются.«Мы должны думать о среде питания, которую мы создаем для студентов. Мы должны убедиться, что в наших столовых и торговых автоматах есть варианты здоровой пищи, чтобы они могли есть на ходу, но при этом выбирать здоровую пищу», — резюмировали исследователи.