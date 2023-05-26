Кардиолог Кондрахин объяснил, кому могут навредить банные процедуры

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Каждый знает, что баня положительно влияет на здоровье и помогает организму усилить иммунитет. Однако это утверждение работает далеко не для всех. В интервью для iReactor врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, кому банные процедуры могут навредить.Специалист объясняет, что с точки зрения медицины баня является физиотерапевтической процедурой. А это значит, что она может нести не только пользу, но и вред. И в первую очередь в группе риска оказываются люди, имеющие онкологические заболевания легких, кожи и ряда других органов. Кроме того, не следует посещать баню людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.Ну а если человек совершенно здоров, то баня поспособствует ускорению метаболизма и улучшить кровообращения в тех отделах нашего тела, где организму сложно самому этим заниматься. Поэтому перед посещением бани лучше проконсультироваться со своим врачом о безопасности задуманного.