Кардиолог Кондрахин объяснил, кому могут навредить банные процедуры
Специалист объясняет, что с точки зрения медицины баня является физиотерапевтической процедурой. А это значит, что она может нести не только пользу, но и вред. И в первую очередь в группе риска оказываются люди, имеющие онкологические заболевания легких, кожи и ряда других органов. Кроме того, не следует посещать баню людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.
Ну а если человек совершенно здоров, то баня поспособствует ускорению метаболизма и улучшить кровообращения в тех отделах нашего тела, где организму сложно самому этим заниматься. Поэтому перед посещением бани лучше проконсультироваться со своим врачом о безопасности задуманного.
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