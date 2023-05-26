Раскрыт секрет похудения без спорта

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, как можно достичь стройности фигуры без занятий спортом.В разговоре с представителями СМИ российский специалист рассказала, что привести в порядок фигуру можно и без тренировок, однако для этого следует контролировать недельный калораж, в том числе и читмилы. По ее словам, для похудения необходимо создать дефицит калорий, при котором их тратится больше, чем поступает с едой. Об этом пишет издание "Лента.ru".– Этого можно достичь с помощью контроля размера порций, выбора питательных продуктов низкой калорийности, увеличения потребления овощей и фруктов и общего снижения потребления пищи с высоким содержанием сахара и жиров, – цитирует СМИ эксперта.Однако самым лучшим способом поддержания оптимального веса остается сочетание здорового питания с занятиями спортом, подчеркнула Деккер.