Раскрыт секрет похудения без спорта

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, как можно достичь стройности фигуры без занятий спортом.

В разговоре с представителями СМИ российский специалист рассказала, что привести в порядок фигуру можно и без тренировок, однако для этого следует контролировать недельный калораж, в том числе и читмилы. По ее словам, для похудения необходимо создать дефицит калорий, при котором их тратится больше, чем поступает с едой. Об этом пишет издание "Лента.ru".

– Этого можно достичь с помощью контроля размера порций, выбора питательных продуктов низкой калорийности, увеличения потребления овощей и фруктов и общего снижения потребления пищи с высоким содержанием сахара и жиров, – цитирует СМИ эксперта.

Однако самым лучшим способом поддержания оптимального веса остается сочетание здорового питания с занятиями спортом, подчеркнула Деккер.
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