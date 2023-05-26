Эндокринолог Гуреева рассказал о вредных и полезных жировых отложениях

Каков идеальный процент жира в организме? Врач объяснил, насколько важны жировые отложения — и когда они становятся опасными.То, что раньше было ИМТ, теперь называется KFA: процент жира в организме. Он предназначен для предоставления информации о физическом здоровье. Но точно так же, как индекс массы тела не дает полной картины телосложения, процент жира в организме не может быть достаточно чистым числом.Вот как рассчитывается процент жира в организмеСуществует несколько методов расчета процента жира в организме. В повседневной жизни преобладают два типа измерений: весы для анализа тела посылают электрический импульс через тело. Поскольку жировая и мышечная ткани имеют разное сопротивление, шкала определяет, насколько высоки соответствующие пропорции.С помощью калипометрии измеряют толщину кожных складок в различных точках тела — обычно на животе, бицепсах и бедрах. Затем с помощью таблицы (есть также соответствующие приложения) вычисляется процентное содержание жира в организме.Для женщин и мужчин: какое значение жира в организме является идеальным?Жир ни в коем случае не является чистым избыточным материалом. Людям это нужно, например, для защиты тела от холода."Жир служит накопителем энергии и в некоторых местах — например, на подошвах ног — выполняет опорную или амортизирующую функцию. Важные для иммунной системы вещества также поступают из жировых клеток", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .У мужчин должно быть не менее 5 процентов жира в организме, для женщин это значение составляет 12 процентов. Идеальный процент жира в организме зависит от возраста и пола. У женщин это от 20 до 30 процентов, у мужчин от 10 до 20 процентов.Существует ли вообще здоровый жир?Даже если у вас слишком много хорошего, лишние килограммы действительно имеют значение. У людей с фигурой типа «груша» сравнительно низкий уровень провоспалительного цикотина.Иная ситуация с абдоминальным жиром."Обычно это показатель так называемого висцерального жира, т.е. тех жировых клеток, которые прикрепляются к органам и оттуда приводят к сосудистым и метаболическим проблемам. Возможные последствия - сердечно-сосудистые заболевания и диабет".