Отлично снижает холестерин: ученые выяснили, какая диета работает почти как статины

Датские ученые проанализировали десятки исследований о влиянии питания на уровень холестерина и сделали вывод, какая диета настолько хороша, что соответствует трети эффекта от приема статинов.Высокий холестерин — это фактор риска опасных заболеваний, в первую очередь — атеросклероза, когда в сосудах образуются жировые бляшки. Они могут ограничить кровоток или полностью перекрыть сосуд, и тогда неминуемы инсульт и инфаркт.Снижать холестерин, если он повышен, врачи рекомендуют приемом статинов — препаратов, считающихся золотым стандартом лечения гиперхолестеринемии.Прежде чем начинать пить статины, опытные доктора рекомендуют попробовать снизить холестерин без помощи лекарств — изменить рацион питания и образ жизни. Считается, что каждые 10 кг лишнего веса повышают уровень холестерина на 10%, объясняют врачи.Исследование: что есть, чтобы снизить холестеринДатские ученые опубликовали метаанализ, проанализировав 30 рандомизированных клинических испытаний, сделанных с 1982 по 2022 годы. В них изучалось влияние вегетарианской или веганской диеты на уровни разного типа холестерина и аполипопротеина В (апоВ), белка крови. Увеличение его концентрации говорит о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.По словам авторов, это первый метаанализ, в котором особое внимание уделяется влиянию диеты на концентрацию апоВ. Результаты показали, что веганство или вегетарианство было связано со снижением уровня аполипопротеина B на 14%.«Мы выяснили, что у людей, отказавшихся от мяса, в течение пяти лет уровень ЛПНП снизился на 10%, а общий холестерин — на 7% по сравнению с теми, кто его продолжает есть. Это соответствует трети эффекта от приема статинов и приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 7%», — заявляет автор исследования профессор Рут Фрикке-Шмидт.Важно то, что результаты совершенно идентичны для людей из разных стран, возрастных групп, весовой категории и состояния здоровья, отмечают датские ученые.«Чем раньше человек начнет придерживаться вегетарианской или веганской диеты, потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных закупоркой артерий, будет более значительным», — резюмирует профессор.Отмечается, что тем, кто уже перенес сердечный приступ, инсульт или другие заболевания, связанные с накоплением холестерина в кровеносных сосудах, простой диетой не обойтись. Им никак не избежать приема статинов.Как жить без мясаОтказываться от мяса надо с умом, предупреждают врачи. Этот продукт питания очень важен для организма, он снабжает организм железом, йодом, витамином B12 и D. Если не восполнить их дефицит при отсутствии мяса в рационе, можно получить другие проблемы со здоровьем.Полезна может быть только здоровая растительная диета с большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, отмечают исследователи.Альтернативой вегетарианству может быть средиземноморская диета с минимальным количеством нежирных молочных продуктов и очень небольшим количеством мяса.«Существуют убедительные доказательства того, что этот тип диеты может помочь снизить риск развития заболеваний сердца за счет улучшения уровня холестерина и артериального давления, уменьшения воспаления и контроля уровня глюкозы в крови», — говорится в заявлении диетолога Британского фонда сердца в Бирмингеме Трейси Паркер.