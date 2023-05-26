Эксперт дала рекомендации по защите глаз летом

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О том, как летом не навредить глазам, рассказала врач-офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева.Польза качественных солнцезащитных очков заключается в защите органов зрения от солнечных и ультрафиолетовых лучей.Если вы пренебрегаете солнцезащитными очками или выбираете некачественную продукцию, ультрафиолетовые лучи постепенно накапливаются в структуре органа зрения, образуя большое количество свободных радикалов.В результате разрушаются белковые соединения и рибонуклеиновая кислота, что приводит к снижению зрения и развитию всевозможных заболеваний, рассказала Эльвира Сюняева.Многие люди покупают солнцезащитные очки исключительно из эстетических соображений, не задумываясь о том, насколько хорошо они защищают от солнца.Такая модель — просто ловушка. На самом деле они просто затемняют солнечный свет и расширяют зрачок, человек перестает щуриться, однако именно этот механизм является нашей естественной защитой от вредного излучения.В итоге глаза «обманывают» таким затемнением, а очки не обеспечивают защиты хрусталику и сетчатке глаза, ставя их под удар.