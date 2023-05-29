Врач Мясников: зелень может вредить людям с камнями в почках

Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников рассказал, при каких проблемах со здоровьем может быть противопоказана зелень.Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников рассказал, при каких проблемах со здоровьем может быть противопоказана зелень.Зеленые листовые овощи считаются одним из самых полезных продуктов в питании людей – это богатый источник антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Но употреблять зелень без опасений могут только здоровые люди, предупредил доктор Мясников.В каких случаях может вредить зелень?Прием варфарина. Врач Мясников констатировал: при приеме кроверазжижающих препаратов есть зелень следует крайне осторожно.«Кинза, шпинат, петрушка и другая зелень содержат витамин K, который может нейтрализовать действие этой группы лекарств, и в результате препараты не будут эффективными».Камни в почках. Если в диагнозе значится мочекаменная болезнь, присутствие зелени в рационе может лишь вредить. По словам Александра Мясникова, под влиянием витамина К, которым так богата зелень, процесс камнеобразования у людей с мочекаменной болезнью может интенсифицироваться.