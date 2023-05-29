Употребление яблок после 40 лет помогает защититься от возрастной слабости

Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление яблок предотвращает развитие возрастной слабости, первые признаки которой появляются после 40 лет. Связано это с тем, что яблоки содержат кверцетин, необходимый питательный элемент для людей старше 40 лет.Возрастная слабость — это гериатрический синдром, который сопряжен с повышенным риском падений, переломов, инвалидности, госпитализации, тяжелой физической и психической инвалидности и смерти. Это состояние затрагивает не только пожилых людей. Исследование Университета Флиндерса в Австралии показало, что 45% людей в возрасте от 40 до 49 лет имеют ту или иную форму слабости. У них есть проблемы с балансом, слабая сила конечностей и плохая функция легких.Эксперты из Гарварда обнаружили, что включение яблок в свой рацион может помочь предотвратить эти симптомы. В статье, которая была опубликована в American Journal of Clinical Nutrition, исследователи отметили, что многие рекомендации по предотвращению слабости в первую очередь сосредоточены на потреблении белка. Тем не менее, они говорят, что некоторые фрукты и овощи (в основном яблоки) также имеют значительные потенциальные преимущества.«12-летнее исследование более 1700 мужчин и женщин (средний возраст 58,4 года) показало, что прием 10 миллиграммов кверцетина в день (количество, содержащееся в большом яблоке) снижает слабость на 20 процентов», - пояснили исследователи.Они также отмечают, что кверцетин является мощным флавонолом. Флавонолы — это растительные соединения, которые предотвращают возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, тем самым продлевая жизнь. Ежевика, черника и капуста также богаты кверцетином, поэтому специалисты также рекомендуют включать эти продукты в ежедневный рацион людей в возрасте 40 лет и старше.