При сравнении питательных свойств растительных и молочных йогуртов йогурт с миндальным молоком оказался на первом месте.«Новое исследование показало, что растительные йогурты в целом содержат меньше общего сахара, меньше натрия и больше клетчатки, чем молочные продукты, но в них меньше белка, кальция и калия, чем в молочных йогуртах. Еда будущего: мясные и молочные альтернативы», - говорит врач-нутрицолог Игорь Строков, комментируя исследование .Если посмотреть на общую плотность питательных веществ, сравнивая молочный йогурт с йогуртом на растительной основе, с питательными веществами миндальный йогурт имеет значительно более высокую плотность питательных веществ, чем молочный йогурт и все другие йогурты на растительной основе.Растительные диеты становятся все более популярными, но то, что они основаны на растениях, не означает, что они более питательны.Из 612 проанализированных йогуртов 159 были полножирными, 303 — обезжиренными и обезжиренными, 61 — кокосовым, 44 — миндальными, 30 — кешью и 15 — овсяными. Исследователи использовали индекс NRF, чтобы ранжировать йогурты от самой высокой до самой низкой плотности питательных веществ: миндальный, овсяный, обезжиренный молочный продукт, жирный молочный продукт, кешью и кокосовый орех.Необходимы дальнейшие исследования, основанные на их выводах, которые предлагают способ максимизировать питательные и функциональные характеристики йогурта.«Если станет возможным смешать растительный и молочный йогурт, это позволит добиться желаемого органолептического профиля, потенциально лучшего профиля питания и оказать меньшее воздействие на окружающую среду».