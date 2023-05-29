Диетолог Пономарева назвала 4 вещи, которые могут быть виноваты в том, что вы набираете вес

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Если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, вы автоматически набираете вес. Пока простой расчет. Но часто вы находитесь в дефиците калорий, но все равно не можете похудеть. Избегайте четырех ошибок, чтобы окончательно сбросить лишние килограммы.Кажется, что в вашем образе жизни ничего не изменилось, но ваша талия продолжает расти.1. Недостаток сна повышает аппетитИдеальное количество сна — семь часов. Людям, заботящимся о фигуре, лучше придерживаться этого правила, потому что собственное вещество организма лептин обеспечивает приятное чувство сытости."Недостаток сна увеличивает выработку гормона грелина. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в еде — глупо, когда вы пытаетесь сбросить несколько лишних килограммов или хотя бы сохранить свой вес", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .2. Дефицит магния нарушает обмен веществЕсли это не эндогенные вещества, повышающие аппетит, то это может быть и дефицит питательных веществ. Любой, кто получает слишком мало магния с пищей, например, тормозит свой метаболизм. В результате вы не можете разумно отказаться от съеденной пищи и набираете вес."Вы можете распознать недостаток по частым судорогам в икрах. Вы можете предотвратить это, употребляя в пищу продукты, богатые магнием, такие как орехи кешью и коричневый рис".3. Заменители сахара вызывают тягуХотя заменитель сахара обещает не поразить вас своим небольшим количеством калорий, он увеличивает ваш аппетит и даже может серьезно заболеть: в эксперименте на животных с альтернативными подсластителями заменители сахара вызвали у мышей избыточный вес и диабет 2 типа.4. Вы едите, когда просто хотите питьОт 1,5 до 2 литров в день – рекомендуемое количество жидкости для здорового человека. Он также срочно нуждается в этом, чтобы его органы могли нормально работать.Совет: если возможно, вы должны распределить свой дневной рацион на весь день, а затем выпить его, когда почувствуете жажду. Вы лучше узнаете свою жажду и не рискуете спутать ее с голодом.