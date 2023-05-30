Невролог Алехина назвала 9 причин, почему у вас часто болит голова

Почему у вас болит голова, могут быть разные причины. Они могут варьироваться от болезней до факторов окружающей сред . Общим для всех головных болей является то, что они оказывают сильное давление на мозговые оболочки и проходящие там нервные пути, вызывая боль.Почему у вас болит голова? Краткий обзор разных причинО первичных головных болях говорят, когда не могут быть идентифицированы четкие причины боли, и тогда лечение, соответственно, затруднено. Мигрень, кластерная головная боль и головная боль напряжения являются примерами этого типа головной боли.С другой стороны, так называемые вторичные головные боли возникают в результате другого заболевания или как побочный эффект, например, после несчастных случаев, простуды, чрезмерного употребления алкоголя или неправильного положения зубовВрач-невролог Александра Алехина назвала причины, по которым у вас болит голова, могут быть следующими:1. Заболевания, которые вызывают вторичную головную боль: менингит, инфекции среднего уха, высокое кровяное давление, заболевания щитовидной железы, почек илисердца и психические заболевания2. Гормональные колебания3. Стресс4. Обезвоживание5. Слишком мало сна6. Никотин и алкоголь7. Шум8. Плохой воздух9. Напряжение в области шеи и плеч"Триггерами могут быть стресс или чрезмерные потребности, отсутствие физических упражнений, несбалансированное питание, низкий баланс жидкости, гормональные колебания, неправильная осанка, напряжение мышц шеи, нерегулярный или недостаточный сон, употребление никотина или алкоголя, а также изменение погоды", - объясняет Алехина.