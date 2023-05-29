Могут ли нарушения мозгового кровообращения проходить бессимптомно? Мнение врача

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Мозг — самый «прожорливый» из всего органов тела: он тратит на свою активность и непрерывную работу до 20% всей энергии. И если нарушается его кровообращение, практически сразу страдают все функции организма.Головной мозг — «командный пункт», управляющий всеми функциями тела. Однако для правильной работы мозгу нужно непрерывное поступление питательных веществ и кислорода, которые орган получает из крови. Если кровоток нарушается, мозг начинает работать неправильно — такое состояние угрожает здоровью и жизни.О том, чем опасно нарушение мозгового кровообращения и к каким последствиям оно может привести, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.Головной мозг — руководитель всех процессовВсеми процессами в нашем организме руководит головной мозг. В разных его отделах сосредоточены как мыслительные, когнитивные функции, так и руководящие центры основных биологических процессов — дыхания, терморегуляции, поддержания тонуса сосудов и многие другие.Работа мозга не прекращается ни на секунду с первых минут жизни в утробе матери и до последнего дня жизни. Даже в те периоды, когда человек спит, его мозг работает, но режим его деятельности несколько изменяется. Поэтому непрерывное кровообращение мозга — важнейшая задача.Нейронам нужна энергияГоловной мозг состоит из особых клеток — нейронов. Они отвечают практически за все процессы, происходящие в организме. В том числе управляют сознанием и когнитивными способностями. Благодаря работе нейронов человек может думать, анализировать, понимать чужую речь и формулировать свою.При нарушениях мозгового кровообращения нейроны, недополучающие питательных веществ и кислорода, перестают работать — это приводит к различным дисфункциям, объяснила врач. В зависимости от того, какая зона мозга пострадала от нарушений кровообращения, проявления могут быть разными. Обычно страдает одна или несколько мозговых артерий, питающих определенные области мозга — это сонные или позвоночные артерии или их ветви.Виды нарушений кровообращенияНарушения мозгового кровообращения специалисты разделяют на два типа: острые, также известные как инсульт, и хронические.Острое нарушение развивается, если в какой-либо участок мозга перестает поступать кровь. Это может произойти из-за закупорки кровеносного сосуда (при ишемическом инсульте) или из-за его разрыва (тогда это геморрагический инсульт).Инсульт — чем он так опасенОтсутствие кровотока «выключает» участок мозга в очаге инсульта и рядом с ним. Нейроны, не получающие кислорода, начинают безвозвратно отмирать, и их функции утрачиваются. После лечения поврежденные ткани уже не восстановятся. В процессе реабилитации соседние нейроны могут компенсировать и восстановить часть функций головного мозга. Но если очаг был слишком обширным, некоторые изменения сохранятся на всю жизнь.Инсульт — преобладающая причина инвалидности. Более 30% пациентов, перенесших это заболевание, не могут ухаживать за собой и нуждаются в посторонней помощи. Примерно 20% не могут самостоятельно ходить. Также встречаются нарушения речи, чувствительности, аналитических и умственных способностей, проблемы с координацией. К прежней жизни после инсульта могут вернуться всего 8% пациентов, — рассказала невролог.Если нарушения хронические — это тоже плохоХроническое нарушение мозгового кровообращения протекает плавно. Кровь поступает во все отделы мозга, но замедленно. Как правило, нормальному кровотоку мешают атеросклеротические бляшки — скопления холестерина в просвете кровеносных сосудов.Поскольку мозг может приспосабливаться к некоторым условиям, хроническое нарушение кровообращения довольно долго может протекать бессимптомно. Но с течением времени адаптационные ресурсы нейронов истощаются и работа головного мозга постепенно ухудшается. Появляются проблемы с памятью, вниманием, сном. Также возможны головокружения, дрожание рук и поведенческие изменения. На фоне лечения состояние может улучшиться, но полностью избавиться от нарушений чаще всего не удается, объяснила Екатерина Демьяновская.Как избежать проблем?Чтобы минимизировать риск нарушений мозгового кровообращения, врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни: соблюдать режим сна и бодрствования, отказаться от вредных привычек, а также получать умеренную физическую нагрузку.Кроме того, важно регулярно проходить профилактические обследования и сдавать анализы: следить за уровнем холестерина, триглицеридов, а также за артериальным давлением и сердечным ритмом. При плохом самочувствии важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Внимательное отношение к здоровью — залог качественной жизни и долголетия.