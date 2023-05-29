Врач Уланкина рассказала, как образуются тромбы и когда становятся опасными

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О том, что кровь свертывается, мы узнаем еще в детстве, разбив коленку. Рана затягивается спустя несколько минут. Этот процесс не дает нам погибнуть, останавливая кровопотерю. Но тромбы не всегда работают во благо.Кровь непрерывно циркулирует по организму, питая внутренние органы, все ткани и поставляя им кислород. Чтобы она не вытекала из тела при любом повреждении кровеносного сосуда, в организме предусмотрен особый защитный механизм — гемостаз.Он отвечает за свертывание крови и образование сгустков, которые останавливают кровотечение, — тромбов. О том, как они появляются и чем могут быть опасны, рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.Динамическое равновесие — это основаКровь — это уникальная ткань тела. Она жидкая, состоит из плазмы, в которой во взвешенном состоянии находятся клетки крови, белки, липидные и многие другие молекулы. В подобном состоянии кровь может находиться только внутри тела. Если она попадает во внешнюю среду, то без добавления к ней специальных консервантов или стабилизирующих растворов немедленно начнет свертываться, образуя сгустки и отделяя плазму.Внутри сосудов кровь циркулирует в жидком состоянии за счет одновременной работы свертывающей, то есть тромбообразующей, и противосвертывающей — фибринолитической системы. Когда повреждается сосуд, запускается механизм образования тромба, чтобы немедленно заделать брешь. Когда сосуд восстановился, тромб не нужен, запускается система его рассасывания. Так бывает в норме.Система свертывания тоже «болеет»При различных проблемах в организме свертывающая система крови тоже может страдать. В результате возникают нарушения, которые грозят двумя вариантами:гипокоагуляцией или повышенной кровоточивостью, когда кровь может почти полностью не сворачиваться или на этот процесс уходит гораздо больше времени;гиперкоагуляцией — склонностью к тромбообразованию, когда тромбы могут появляться внутри сосудов даже без каких-либо воздействий, спонтанно или на фоне легких изменений в составе плазмы.Оба эти состояния опасны для здоровья и даже для жизни людей, но тромбозы в практике врачей встречаются чаще, особенно в связи с развитием некоторых инфекций, атеросклероза и патологий сердца сосудов, приемом определенных лекарств.Как образуется тромбВ основе механизма свертывания лежат особые клетки крови — тромбоциты. При повреждении тканей они активируются, склеиваются между собой, а затем прилипают к стенке поврежденного сосуда и закрывают образовавшуюся «дыру» как заплатка. Такой гемостаз называют сосудисто-тромбоцитарным, он эффективно останавливает кровотечение из мелких сосудов.Но есть и другой механизм свертывания крови — коагуляционный. Он активируется при травмах больших кровеносных сосудов и дополнительно укрепляет сформировавшийся из тромбоцитов сгусток особыми белковыми соединениями — фибриновыми нитями, рассказала врач.В итоге образуется плотный и крупный сгусток крови, который может полностью перекрыть просвет даже достаточно крупного сосуда. Он закрывает дефект на протяжении всего периода, пока восстанавливается сосудистая стенка, а затем постепенно рассасывается, чтобы восстановилось полноценное кровообращение поврежденной области.Без тромбов мы бы не выжилиСистема свертывания крови необходима человеку для выживания. Тромбы помогают остановить кровотечение и существуют до тех пор, пока кровеносный сосуд не восстановится. Однако есть и обратная сторона: тромбы могут образовываться сами по себе и перекрывать кровоток в венах и артериях.Спонтанное образование тромбов может быть связано с недавно перенесенными травмами или операциями, а также с различными хроническими заболеваниями. На способность крови к свертыванию могут влиять генетические, эндокринные и сердечно-сосудистые патологии, например атеросклероз. Это заболевание развивается, если в организм человека поступает слишком много жиров и холестерина. Еще к предрасполагающим факторам тромбоза можно отнести пожилой возраст, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни и некоторые гормональные изменения в организме — например, беременность, послеродовой период, а также неправильный прием оральных контрацептивов, объяснила Ольга Уланкина.Иногда тромбы могут быть угрозой для жизниИз-за тромбов часто развиваются очень опасные состояния: инсульт, инфаркт миокарда и тромбоэмболия (закупорка) легочной артерии. По словам врача, чтобы избежать тромбоза, людям следует правильно питаться, вести активный образ жизни, следить за артериальным давлением, а также проходить профилактические осмотры у терапевта и вовремя обращаться за помощью для диагностики и лечения заболеваний.