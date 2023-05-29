Врач Уланкина рассказала, как образуются тромбы и когда становятся опасными
Кровь непрерывно циркулирует по организму, питая внутренние органы, все ткани и поставляя им кислород. Чтобы она не вытекала из тела при любом повреждении кровеносного сосуда, в организме предусмотрен особый защитный механизм — гемостаз.
Он отвечает за свертывание крови и образование сгустков, которые останавливают кровотечение, — тромбов. О том, как они появляются и чем могут быть опасны, рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Динамическое равновесие — это основа
Кровь — это уникальная ткань тела. Она жидкая, состоит из плазмы, в которой во взвешенном состоянии находятся клетки крови, белки, липидные и многие другие молекулы. В подобном состоянии кровь может находиться только внутри тела. Если она попадает во внешнюю среду, то без добавления к ней специальных консервантов или стабилизирующих растворов немедленно начнет свертываться, образуя сгустки и отделяя плазму.
Внутри сосудов кровь циркулирует в жидком состоянии за счет одновременной работы свертывающей, то есть тромбообразующей, и противосвертывающей — фибринолитической системы. Когда повреждается сосуд, запускается механизм образования тромба, чтобы немедленно заделать брешь. Когда сосуд восстановился, тромб не нужен, запускается система его рассасывания. Так бывает в норме.
Система свертывания тоже «болеет»
При различных проблемах в организме свертывающая система крови тоже может страдать. В результате возникают нарушения, которые грозят двумя вариантами:
гипокоагуляцией или повышенной кровоточивостью, когда кровь может почти полностью не сворачиваться или на этот процесс уходит гораздо больше времени;
гиперкоагуляцией — склонностью к тромбообразованию, когда тромбы могут появляться внутри сосудов даже без каких-либо воздействий, спонтанно или на фоне легких изменений в составе плазмы.
Оба эти состояния опасны для здоровья и даже для жизни людей, но тромбозы в практике врачей встречаются чаще, особенно в связи с развитием некоторых инфекций, атеросклероза и патологий сердца сосудов, приемом определенных лекарств.
Как образуется тромб
В основе механизма свертывания лежат особые клетки крови — тромбоциты. При повреждении тканей они активируются, склеиваются между собой, а затем прилипают к стенке поврежденного сосуда и закрывают образовавшуюся «дыру» как заплатка. Такой гемостаз называют сосудисто-тромбоцитарным, он эффективно останавливает кровотечение из мелких сосудов.
Но есть и другой механизм свертывания крови — коагуляционный. Он активируется при травмах больших кровеносных сосудов и дополнительно укрепляет сформировавшийся из тромбоцитов сгусток особыми белковыми соединениями — фибриновыми нитями, рассказала врач.
В итоге образуется плотный и крупный сгусток крови, который может полностью перекрыть просвет даже достаточно крупного сосуда. Он закрывает дефект на протяжении всего периода, пока восстанавливается сосудистая стенка, а затем постепенно рассасывается, чтобы восстановилось полноценное кровообращение поврежденной области.
Без тромбов мы бы не выжили
Система свертывания крови необходима человеку для выживания. Тромбы помогают остановить кровотечение и существуют до тех пор, пока кровеносный сосуд не восстановится. Однако есть и обратная сторона: тромбы могут образовываться сами по себе и перекрывать кровоток в венах и артериях.
Спонтанное образование тромбов может быть связано с недавно перенесенными травмами или операциями, а также с различными хроническими заболеваниями. На способность крови к свертыванию могут влиять генетические, эндокринные и сердечно-сосудистые патологии, например атеросклероз. Это заболевание развивается, если в организм человека поступает слишком много жиров и холестерина. Еще к предрасполагающим факторам тромбоза можно отнести пожилой возраст, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни и некоторые гормональные изменения в организме — например, беременность, послеродовой период, а также неправильный прием оральных контрацептивов, объяснила Ольга Уланкина.
Иногда тромбы могут быть угрозой для жизни
Из-за тромбов часто развиваются очень опасные состояния: инсульт, инфаркт миокарда и тромбоэмболия (закупорка) легочной артерии. По словам врача, чтобы избежать тромбоза, людям следует правильно питаться, вести активный образ жизни, следить за артериальным давлением, а также проходить профилактические осмотры у терапевта и вовремя обращаться за помощью для диагностики и лечения заболеваний.
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