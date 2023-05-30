Полный гайд: что нужно делать с кожей после 40 лет, чтобы избежать пластики

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Рассказываем, что должно быть в составе вашего крема и какой уход нужен у косметолога.На самом деле, мы живем в классное время, когда возраст — всего лишь цифры в паспорте. Девушки в сорок лет впервые выходя замуж, меняют профессию и наслаждаются жизнью! Конечно, изменения в организме никто не отменял, но это не старость, а просто кожа работает немного иначе, чем в тридцать.Что происходит с нами в 40 лет?Физиологические процессы в организме замедляются, и в первую очередь это метаболизм. Вероятность прибавить в весе выше, чем в 20 лет. Синтез половых гормонов также замедляется — снижается либидо, появляются глубокие морщины и пигментные пятна, снижается эластичность и упругость кожи, а овал лица «плывет». Но пугаться и паниковать не стоит — нужно принять свой возраст, и начать действовать до того, как произойдет гормональная перестройке организма. И в первую очередь начать профилактику по уходу за кожей, учитывая тот факт, что регенерация клеток значительно замедляется, сальные железы хуже работают. Без специального дополнительного ухода лицо быстро теряет свежесть и привлекательность.Анти-эйдж лайфхаки для телаПервое и самое важное правило после 40 — это качественный сон! Самое главное, что нужно усвоить — ложиться спать необходимо не позже 23.00, вставать не позже 7.00 Ночью происходит синтез мелатонина — это великий гормон молодости и он очень помогает нашей коже оставаться здоровой, сияющей, эластичной.Второе правило — это четкое соблюдение питьевого режима. Может показаться банальным, но... задайте себе один очень важный: пьете ли вы воду каждый день? Чистую воду, а не кофе, чай, шампанское. Человеку после 40 лет требуется ежедневно выпивать от 30 до 50 мл воды на 1 кг веса! И лучше , если это будет чистая водородная вода — природный антиоксидант.Третье правило — особое питание. Добавьте в свой рацион продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами – они есть в рыбе, яйце, льняном масле, семечкам, масле гхи. Подключите продукты с содержанием холина – яйца, креветки, печень. Это прекрасная профилактика деменции, к тому же употребление всех вышеперечисленных продуктов увеличит вашу работоспособность и придаст хорошее настроение.Обязательно включайте в свой рацион крупы, например, гречку. Она является не только источником железа, магния, белка и клетчатки, но и рутина — вещества, которое замедляет процесс старения и предупреждает морщины. Для правильной работы желудочно-кишечного тракта добавьте в ежедневное меню кисломолочные продукты. Они нормализуют работу кишечника и улучшат состав микрофлоры, что сразу скажется на состоянии кожи.Кожа после 40 — главное, что нужно знатьВ этом возрасте не пренебрегайте услугами косметологов! Натуральное старение – это безусловно, хороший тренд, но не всегда эстетичный! Необязательно выполнять дорогостоящие косметологические процедур — ведь альтернативой может стать бережный и целенаправленный уход. Помимо отказа от вредных привычек, коррекции питания и повышения двигательной активности, в этом возрасте рекомендовано:регулярно пользоваться антивозрастной косметикой, для гиперувлажнения кожи утром и вечером. Например, можно приобрести новейшие уходовые средства с содержанием культуральной среды стволовых клеток.покупать качественную антивозрастную косметику с маркировкой «40+», поскольку такие средства содержат повышенное количество витаминов, коллагена, ретинола, гиалуроновой кислоты и других полезных веществ;избегать воздействия солнечных лучей, использовать специальный защитный крем — иначе, быстрое фотостарение неизбежно.как минимум 1 раз в 2 недели проводить процедуру полинуклеотидами – это уникальный ингредиент, средства с ним нацелены на лифтинг, увлажнение кожи, работа с пигментацией и капиллярами- все что появляется с возрастом 40+один раз в неделю проходить мягкую терапию кожи с помощью инновационного продукта WOW lift peel – терапия в составе которой глутатион- самый активный антиоксидант, глюконолактон, полинуклеотиды и пептиды! Это средство 5G в косметологии для вашей кожи.для макияжа использовать только премиальные средства с SPF-фильтром, например итальянский бренд MTJmake up имеет в своем составе стволовые клетки малины, гиалуроновую кислоту и антиоксиданты- С и Е. Макияж становиться еще и уходом.для здоровья организма, улучшения метаболизма и просто хорошего самочувствия — идеально провести курс гипокси-гиперокситерапии- 1 раз в неделю, 10 процедур.В 40 лет все только начинается — это лучшая пора в жизни женщины, когда она красива, ухожена, востребована. Просто нужно вовремя поддержать свой организм и кожу — и современная косметология и медицина в этом поможет.