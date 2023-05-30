Чем обрабатывать царапины и ссадины на коже

Работающие средства для детей и взрослых.Кожа защищает нас от проникновения микробов, грибов и вирусов. Нарушение её целостности открывает доступ инфекциям внутрь нашего тела.Даже безобидные бактерии, которые постоянно присутствуют на поверхности кожного покрова и не вызывают проблем, при попадании внутрь могут стать опасными. Поэтому, если вы получили ссадину, необходимо:Очистить её от загрязнения, промыв чистой водой.Остановить кровотечение. При небольших повреждениях и порезах достаточно прижать ненадолго к ранке чистую салфетку или носовой платок.Продезинфицировать кожу вокруг.Попробуем разобраться, какие средства стоит использовать для дезинфекции и как делать это правильно. Для объективного выбора важны: способность уничтожить или не дать размножиться опасным микроорганизмам, наличие неприятных ощущений при нанесении, действие на неповреждённую кожу вокруг, а также общее влияние на организм.Чем обработать ссадину у ребёнкаДетская кожа отличается от кожи взрослого. Ребёнок непрерывно растёт, клетки его организма более чувствительны к негативным воздействиям, а естественные защитные системы не до конца сформированы. Поэтому к лекарственным и косметическим средствам для детей предъявляют особые требования. Начнём с самых безопасных и будем двигаться по мере того, как появляются возрастные ограничения, ведь безопасное для грудничка средство можно применять и взрослому.0–3 годаМазь с оксидом цинка (40%) и жиром печени трескиЕё активный компонент — оксид цинка. Мазь применяют при небольших порезах, царапинах и ссадинах без признаков инфицирования (отсутствует краснота и отёк, нет выделений из раны или они скудные и прозрачные, нет неприятного запаха), пелёночной сыпи, лёгких ожогах. Эта мазь создаёт защитную плёнку на поверхности кожи и предотвращает воспаление. Побочных эффектов её применения до настоящего времени не наблюдалось.Крем с бензалкония хлоридом и цетримидомВ составе крема есть два антисептика: бензалкония хлорид и цетримид, которые активно действуют на бактерии, в особенности на грамположительные. Чаще это типичные для человека болезнетворные бактерии: стафилококки и стрептококки.Этот крем известен как средство профилактики и лечения «болезни мокрых пелёнок», используется для обработки небольших порезов, царапин, а также лёгких солнечных и термических ожогов. Наносится на чистую и сухую кожу — можно делать это многократно. Мыло снижает его эффективность. Нужно избегать попадания в глаза.Крем с декспантенолом и хлоргексидиномКомбинированный препарат , где дексапантенол ускоряет заживление ран, а хлоргексидин борется с инфекцией.Осложнением могут стать аллергические реакции в виде сыпи. При использовании кормящими для обработки трещин сосков необходимо смывать остатки средства перед кормлением. Несовместим с мылом или другими антисептиками. Нельзя наносить на повреждения в области ушной раковины, большие загрязнённые раны также мазать не стоит: их нужно показать врачу. Недопустимо попадание в глаза. Если это всё же случилось, нужно промыть их большим количеством воды.Метиленовый синийИспользуют 1-процентный раствор красителя в воде. Вещество препятствует размножению бактерий (не убивает сразу). Подходит для детей с рождения, разрешён также беременным и кормящим. Наносится ватным тампоном. Может вызывать аллергии.В англоязычной базе PubChem значится, что это соединение токсично при проглатывании, а в высоких концентрациях вызывает сильное раздражение глаз и кожи.Фурацилина 0,02-процентный водный растворРаствор действует и на грамположительные, и на грамотрицательные бактерии (кишечная палочка, эшерихии, шигеллы, сальмонеллы, хеликобактер, гонококк, менингококк и другие).Нужно полить ранку раствором фурацилина или обработать смоченным в нём тампоном. Вещество может всасываться внутрь, поэтому злоупотреблять им не стоит. Не применяется при кровотечениях, аллергических поражениях кожи, при заболеваниях почек.Перекись водородаВсегда обращайте внимание на процентный показатель раствора: для нанесения на кожу подходит не более чем 3-процентная концентрация.На бактерии перекись воздействует незначительно. Может быть полезной при необходимости удалить (вымыть с образующейся пеной) из ранки грязь, частички одежды, а также поможет легко снять повязку, если та сильно присохла. Вызывает жжение и может повреждать заживающие ранки, встречаются аллергические реакции. Недопустимо попадание внутрь организма и в глаза.Зелёнка (бриллиантовый зелёный в виде 1-процентного спиртового раствора)Содержит 56 г (больше половины) спирта на 100 г. Зелёнка активна только против грамположительных бактерий.Спирт в составе зелёнки химически раздражает кожу: жжётся при нанесении, сушит.Отсутствие влияния на организм детей, беременных и кормящих не подтверждено специальными исследованиями, и средство применяют скорее по инерции.В базе PubChem упоминается, что бриллиантовый зелёный может быть токсичен при приёме внутрь, повредить глаза при случайном попадании, а также кожу — при нанесении в высоких концентрациях.Если вы оставили пузырёк с зелёнкой открытым надолго, то есть риск, что спирт испарился, а раствор стал более концентрированным, поэтому пользоваться им не стоит. Также зелёнку нельзя сочетать с другими местными антисептиками: йодом, растворами хлора, щелочей и другими.Йода раствор спиртовой 5-процентныйВлияет и на грамположительные, и на грамотрицательные бактерии, а также грибки и дрожжи.При нанесении вызывает жжение. На большой площади йод всасывается и начинает влиять на весь организм: поглощается щитовидной железой, отражается на метаболизме, попадает в грудное молоко.Йод раздражает кожу, а при длительном применении может вызывать йодизм (воспаление слизистой носа, сыпь в виде волдырей и угрей, аллергический отёк лица и верхних дыхательных путей, слюно- и слезотечение). Его нельзя сочетать с эфирными маслами и препаратами, в составе которых есть ртуть.ПодорожникМожно применять прямо на улице. Очистите лист подорожника от грязи и пыли, слегка помните в руках, чтобы он дал сок, а затем приложите к ранке и зафиксируйте (например, носовым платком).От 3 летСпрей для обработки ран с бензалкония хлоридомАнтисептик бензалкония хлорид активен против бактерий, вирусов герпеса и грибов. Применяется при ссадинах, царапинах, порезах, нетяжёлых солнечных и термических ожогах.Ранки обрабатывают орошением (1–2 впрыска на процедуру). Редко вызывает аллергические реакции и местное воспаление кожи. Нельзя сочетать с мылом, йодом. Недопустимо попадание в глаза. Если это произошло, обильно промойте их водой.Чем обработать ссадину у взрослогоХлоргексидина биглюконата водный 0,05-процентный растворАктивен в отношении бактерий, вирусов и грибов. Им обрабатывают ранки путём орошения или нанесения тампоном.Может вызывать дерматиты и аллергические реакции. С осторожностью должен использоваться в детском возрасте, а также беременными и кормящими. Несовместим с йодом.В заключениеПоскольку антисептики должны убить или обезвредить враждебные вирусы, грибы и бактерии, неудивительно, что они сами опасны при попадании внутрь. Учитывая это обстоятельство, не стоит злоупотреблять их применением, особенно у детей. Пользуйтесь наиболее безопасными и комфортными для кожи средствами и не забывайте, что все антисептики нужно хранить подальше от малышей и домашних животных.