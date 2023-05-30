Диетолог предупредила о вреде частых перекусов

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала о вреде частых перекусов.По ее словам, один из самых главных побочных эффектов частых перекусов — это незаметное употребление огромного количества калорий вне основных приемов пищи. Она подчеркнула, что обычно люди выбирают не самые полезные продукты.«В итоге — катастрофический рост ожирения и сопутствующих ему заболеваний», — сказала она.Специалист добавила, что каждый прием пищи является «настоящей кислотной атакой» на зубы. Она пояснила, что при частых перекусах естественная защита слюны перестает работать, в результате чего зубная эмаль начинает разрушаться. Врач посоветовала после каждого приема пищи тщательно полоскать рот водой.