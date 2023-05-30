Эндокринолог Юрочкин назвал неспецифические симптомы диабета 2 типа
По словам врач-эндокринолога Александра Юрочкина, диабет является коварным заболеванием: он может бушевать в организме годами, не будучи замеченным. Врач назвал неспецифические симптомы сахарного диабета 2 типа:
более быстрое наступление усталости
сильное чувство жажды
более частое мочеиспускание
сухость кожи и зуд
покалывание в конечностях
медленное заживление ран
ухудшение зрения
потеря либидо и потенции
чередование потери аппетита и тяги к еде
склонность к мышечным судорогам
более частые инфекции мочевыводящих путей
ранее не проявлявшееся агрессивное поведение.
Эндокринолог Юрочкин уточнил: любой человек, замечающий у себя два или более из перечисленных симптомов, должен обратиться к врачу. Это особенно актуально для людей, которые испытывают внезапную жажду и частые позывы к мочеиспусканию. Оба симптома тесно связаны. Они указывают на присутствие в крови излишков сахара, от которых организм хочет избавиться, производя больше мочи.
Также врач обратил внимание на то, что повышенное содержание сахара в крови, свойственное диабету, содействует развитию грибковых и бактериальных инфекций. Неприятным сигналом о диабете могут быть грибковые инфекции в области гениталий.
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