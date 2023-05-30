Эндокринолог Юрочкин назвал неспецифические симптомы диабета 2 типа

Более быстрое наступление усталости может быть одним из неспецифических признаков сахарного диабета 2 типа.По словам врач-эндокринолога Александра Юрочкина, диабет является коварным заболеванием: он может бушевать в организме годами, не будучи замеченным. Врач назвал неспецифические симптомы сахарного диабета 2 типа:более быстрое наступление усталостисильное чувство жаждыболее частое мочеиспусканиесухость кожи и зудпокалывание в конечностяхмедленное заживление ранухудшение зренияпотеря либидо и потенциичередование потери аппетита и тяги к едесклонность к мышечным судорогамболее частые инфекции мочевыводящих путейранее не проявлявшееся агрессивное поведение.Эндокринолог Юрочкин уточнил: любой человек, замечающий у себя два или более из перечисленных симптомов, должен обратиться к врачу. Это особенно актуально для людей, которые испытывают внезапную жажду и частые позывы к мочеиспусканию. Оба симптома тесно связаны. Они указывают на присутствие в крови излишков сахара, от которых организм хочет избавиться, производя больше мочи.Также врач обратил внимание на то, что повышенное содержание сахара в крови, свойственное диабету, содействует развитию грибковых и бактериальных инфекций. Неприятным сигналом о диабете могут быть грибковые инфекции в области гениталий.