Пение и работа стоя могут помочь людям старше 45 лет оставаться здоровыми

С возрастом, как известно, появляются и проблемы со здоровьем, о которых раньше люди и не задумывались. И, конечно же, люди старше 45 лет хотят оставаться здоровыми как можно дольше и улучшить качество своей жизни.Так, в частности, по мнению экспертов, музыка помогает снизить стресс, улучшить качество сна и повысить продуктивность в рабочем плане. Любимые композиции, причем совсем не обязательно, чтобы они относились к классике, позволяют людям расслабиться или же, наоборот, зарядиться энергией, в зависимости от ритма.Еще один совет экспертов – это работа стоя. Этот метод позволяет расходовать больше энергии, улучшает осанку и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, специалисты посоветовали побольше писать от руки, это позволяет улучшить память, концентрацию и снизить стресс. Эксперты объясняют это тем, что таким образом мозг тренируется и это позволяет ему работать более эффективно. Еще эксперты советуют заниматься сексом, это позволяет улучшить настроение, повысить уровень счастья и даже укрепить иммунитет. Пение и смех также поднимают настроение. Все эти варианты также могут значительно снизить уровень стресса и улучшить ваше здоровье.