Почему кошка ложится спать у вас в ногах или рядом с головой

Многие кошки предпочитают спать рядом с хозяином. Чаще всего — в ногах или у головы. Существует мнение, что так они лечат хозяев. Так ли это?Как сообщает ресурс IXBT.com, у выбора кошкой приоритетного места для сна рядом с хозяином есть вполне логичные обоснования. Как правило, они укладываются либо в ногах, либо около головы. Но могут прикорнуть и в другом положении.Первая причина: необходимость контроля над ситуацией. Кошки остаются хищниками, им важно быть начеку постоянно. Но рядом с хозяином можно и слегка расслабиться, это они ощущают инстинктивно.Доверие и привязанность — второй аргумент. Домашние питомцы демонстрируют свое доброе отношение к нам, располагаясь рядом на ночлег.Тепло и тактильный контакт. У кошек во сне снижается температура тела. Поэтому наши хвостатые любимицы и тянутся к теплу человеческого тела.Лечение. Это в продолжение предыдущего фактора. Действительно, давно отмечено и доказано экспериментально, что пушистики нередко находят больное место хозяев и укладывают его «полечить». На деле это тот же самый поиск тепла: больной орган, часть тела имеют повышенную температуру, чем и привлекают «лекарей».Но и позитивно влиять на нас они реально могут. Своей привязанностью, общением. Даже мурлыкание на определенной гармоничной частоте настраивает человека на позитив, успокаивает.