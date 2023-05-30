Вот что происходит с вашим телом, когда вы ложитесь спать в одно и то же время

Вы поздно ложитесь спать по выходным, но ложитесь спать до 9 вечера в будние дни? Неудивительно, что даже при достаточном количестве сна вы не выспались должным образом. Мы показываем, что происходит, когда вы действительно ложитесь спать в одно и то же время каждый день.Вряд ли кто-то ложится спать в то же время в понедельник, что и в пятницу вечером. Если вы хотите сохранить свое тело здоровым в течение длительного времени, вы должны делать именно это."Исследователи обнаружили, что люди, которые всегда ложатся спать и просыпаются в одно и то же время, более продуктивны и успешны в течение дня", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Легко потерять счет времени, когда вы проводите время с друзьями, готовитесь к экзамену или совещанию. Это часто приводит к постоянной усталости, которая сохраняется, даже если вы ложитесь спать раньше на следующий день.Исследование показывает: регулярное время отхода ко сну делает вас более продуктивнымВ исследовании студенты вели дневник сна в течение четырех недель. В результате у участников с нерегулярным ритмом сна средний балл был ниже, чем у тех, кто всегда ложился спать в одно и то же время. Студенты не только показали лучшие результаты, у них также было меньше проблем с засыпанием и вставанием.Самое удивительное в этом результате то, что обе группы спали примерно одинаковое количество часов. Только время сна было другим.«Результаты показывают, что ложиться спать и просыпаться в одно и то же время так же важно, как и количество часов, которые вы спите».Лучший сонПостоянный отход ко сну в установленное время способствует естественному ритму сна и бодрствования организма. Таким образом, тело знает, независимо от внешних воздействий, что сон объявляется в определенное время. Затем он также начинает своевременно вырабатывать гормон сна мелатонин.Меньше стресса и лучше иммунная системаЛожась спать в одно и то же время, вы спите лучше и спокойнее. Те, кто лучше спит, менее подвержены стрессу.Люди, генетически предрасположенные к сердечно-сосудистым заболеваниям, также минимизируют риск инсульта или сердечного приступа, ложась спать в одно и то же время.