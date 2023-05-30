Кардиолог Варфоломеев рассказал, что быстрее всего снижает холестерин

Если вам тоже интересно, что быстро снижает уровень холестерина, то вам стоит скорректировать свой рацион."Средиземноморская диета с большим количеством полезных жирных кислот и клетчатки эффективно снижает уровень холестерина. Достаточные физические нагрузки — по 20 минут три раза в неделю — также важны. Вы также должны избегать алкоголя и никотина", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .Что быстро снижает холестерин?Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Однако, если вы не хотите принимать лекарства для снижения уровня холестерина, вы можете противодействовать этому с помощью здорового образа жизни. Конечно, сюда входит сбалансированная диета, богатая незаменимыми жирными кислотами, такими как омега-3 и клетчатка."Ешьте больше продуктов, снижающих уровень холестерина, таких как рыба, свежие овощи, картофель и цельнозерновые продукты".Средиземноморская диета с низким содержанием жиров и благодаря овощам, морепродуктам и полезным растительным маслам (оливковое масло, льняное масло и т. д.) идеально подходит для людей с высоким уровнем холестерина.Эффективны также следующие стратегии:Сократите потребление продуктов животного происхождения, таких как яйца и мясо, так как они полны вредных жиров, повышающих уровень холестерина.Уменьшите свой вес. Избыточный вес (индекс массы тела более 30) вызывает повышение уровня холестерина. Вы можете легко рассчитать свой ИМТ самостоятельно. Вы делите свой вес в килограммах на свой рост в метрах в квадрате