Как правильно готовить медовую воду

Медовая вода утром—отличный стимул для пищеварения и хороший старт для активного дняМедовая вода по утрам - хороший старт для активного дня !Рецепт №1.1 ч. ложку меда развести в 1 стакане питьевой воды (фильтрованной, лучше - из родника).Получаем 30% раствор меда, по составу идентичный плазме крови.Идеально готовить напиток с вечера и пить натощак утром - медовая вода даст легкий слабительный эффект, окажет легкое мочегонное действие, укрепит иммунитет.Рецепт №2. "Эликсир жизни".Вечером развести 1 ст. ложку меда в 1 стакане воды. Утром добавить 1 ч. или ст. ложку натурального яблочного уксуса (свежий сок лимона даст похожий эффект). Размешать и выпить холодным за час до завтрака, а лучше с 5 до 7 утра.Это очень хорошая помощь пищеварению.