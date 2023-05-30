Как правильно готовить медовую воду
Медовая вода по утрам - хороший старт для активного дня !
Рецепт №1.
1 ч. ложку меда развести в 1 стакане питьевой воды (фильтрованной, лучше - из родника).
Получаем 30% раствор меда, по составу идентичный плазме крови.
Идеально готовить напиток с вечера и пить натощак утром - медовая вода даст легкий слабительный эффект, окажет легкое мочегонное действие, укрепит иммунитет.
Рецепт №2. "Эликсир жизни".
Вечером развести 1 ст. ложку меда в 1 стакане воды. Утром добавить 1 ч. или ст. ложку натурального яблочного уксуса (свежий сок лимона даст похожий эффект). Размешать и выпить холодным за час до завтрака, а лучше с 5 до 7 утра.
Это очень хорошая помощь пищеварению.
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