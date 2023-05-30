Диетолог Пономарева рассказала как похудеть с помощью интуитивного питания - "хватит сидеть на диетах"

Различные диеты не привели к желаемому успеху? Диетолог рассказывает вам, как вы, наконец, можете сделать это с помощью интуитивного питания.Интуитивное питание решает именно этот вопрос. Благодаря здоровому, естественному пищевому поведению вы должны гораздо быстрее достичь желаемого веса без каких-либо жертв или диет.Чтобы принять концепцию «интуитивного питания», вам следует забыть все, что вы знали о диетах и мифах о похудении, и начать с нуля.«Дети автоматически и естественно знают, когда они голодны и когда они сыты. Взрослые часто забывают, как распознавать настоящие сигналы голода из-за внешних воздействий и привычек», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Интуитивное питание означает: ешьте только тогда, когда вы голодны, и прекращайте есть, когда почувствуете себя сытым.Интуитивное питание: диетолог Пономарева перечислила самые важные правилаЗдравствуй, голод: ешьте, когда физически голодны.Без запретов: ешьте то, что вкусно и полезно для вас; побалуйте себя плиткой шоколада и ешьте ее осознанно, а не из-за разочарования или стресса.Без угрызений совести: наслаждайтесь едой медленно и ешьте осознанно.Почувствуйте свою сытость: прекратите есть, когда почувствуете себя сытым, живот не должен болеть или быть напряженным.Любовь к себе и осознанность: уважайте и принимайте свое тело.Оставайтесь здоровыми: поддержание вашего здоровья должно быть вашей главной целью, а не идеальным изображением того, как вы хотите подстричь свое тело.Будьте активны: физические упражнения сохраняют тело и разум живыми и здоровыми.