Худоба, повышенная температура и еще 3 причины навсегда забыть о закаливании

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Когда мы слышим о закаливании, в голове рисуются образы людей, ныряющих в прорубь, обливающихся на снегу ледяной водой и ходящих босиком до самых морозов. Но это крайние варианты.Еще с советских времен закаливание считалось способом укрепить иммунитет и защититься от простуды. Однако, несмотря на большую популярность холодных обливаний, надо понимать, что это не панацея, а лишь одна из методик, которая пока научно не доказана. Как она работает на самом деле, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.Что такое закаливание?С точки зрения немедицинского сообщества под закаливанием понимают воздействие на организм холода с постепенным увеличением продолжительности процедур. Считается, что при этом иммунная система начинает работать активнее, снижается риск развития простудных заболеваний.Именно поэтому у большинства людей этот термин прочно связан с людьми, которые занимаются «моржеванием» — купаются в ледяной проруби, растираются снегом, бегают в легкой одежде по холоду. Но в медицине закаливание — это более широкий термин, процедуры подразумевают постепенное привыкание, адаптацию организма к колебаниям температуры окружающей среды, изменениям влажности, движению воздуха. По сути, за счет закаливающих процедур мы тренируем свой организм, обучаем его адекватно реагировать на внешнюю среду — изменения погоды, смену сезонов.В чем плюсы закаливанияЕсли проводить все закаливающие процедуры правильно, постепенно и последовательно, можно добиться достаточно устойчивых позитивных результатов. Прежде всего это тренировка тонуса сосудов, стимулирование метаболизма и укрепление иммунной системы, возможность активнее сопротивляться инфекциям. Кроме того, систематическое закаливание помогает повысить работоспособность, выносливость к физической и психической нагрузке. Также при закаливании:улучшается внешний вид, состояние кожи, организм омолаживается изнутри;снижается лишний вес, уменьшаются явления целлюлита;улучшается терморегуляция, организм адекватно реагирует на перепады температур;повышается настроение, улучшаются аппетит и сон.Но важно, чтобы закаливающие процедуры стали практически вашим образом жизни, прочно вошли в расписание. В противном случае эффект от них будет нестойким или быстро сойдет на нет, даже если вы прошли целый курс закаливающих процедур.Важно не навредить в начале«Всем, кто решил начать закаляться, стоит придерживаться правил, которые позволят не нанести вреда здоровью. Прежде всего, интенсивность процедур нужно наращивать постепенно, градус за градусом. Если в анамнезе есть хронические заболевания, сначала следует проконсультироваться с лечащим врачом», — объясняет Екатерина Кашух.Если противопоказаний к закаливанию нет, то общие рекомендации следующие: детям и пожилым людям нужно начинать обливания с достаточно теплой воды — 34–35 °С. Затем постепенно, градус за градусом, снижать температуру.У взрослых влияние интенсивнееВзрослым здоровым людям можно начинать обливания с достаточно холодной воды, 8–12 °С, постепенно расширяя зоны воздействия. В первые две недели после обычного душа можно обливать только ступни и кисти. В следующие две недели — ноги до колен и руки до локтей. И только после адаптации следует постепенно переходить к обливанию тела целиком.Безусловно, не стоит забывать и о других способах поддержания здоровья: прогулках, занятиях спортом, рациональном питании и отказе от вредных привычек.Противопоказания к закаливаниюХотя это полезные мероприятия, но и к проведению закаливания есть целый ряд противопоказаний. Особенно внимательно к ним нужно относиться, если речь идет о детях и пожилых людях, хотя и взрослым тоже важно исключить все из имеющихся противопоказаний.Если это дети или пожилые люди, противопоказанием к закаливанию будет резко негативное отношение к процедуре. Кроме того, нельзя проводить какие-либо закаливающие процедуры без консультации с врачом и полных данных о состоянии здоровья, имеющихся хронических патологиях.Нельзя начинать закаливание в течение двух недель после прививок или перенесенных острых инфекций, обострения хронических патологий. Также противопоказаниями к закаливанию будут:повышение температуры тела, в том числе в вечерние часы;дефицит массы тела или резкое похудение;наличие ревматизма или тяжелого сахарного диабета;эпилепсия или тяжелые неврологические заболевания;пороки сердца — врожденные или приобретенные в стадии декомпенсации.Дополнительные временные противопоказания к закаливанию может определить врач при консультации. Нельзя закаливаться при обострении кожных болезней, после серьезных травм, при инфекционных болезнях.