Вот что бывает, когда вы принимаете холодный душ вечером - врач Захарова

Холодный душ считается настоящим стимулятором иммунной системы. Но если вы примете холодный душ перед сном, вы действительно можете все испортить. Здесь вы можете узнать, как ваше тело реагирует на холодный душ и какой вариант лучше.Существуют различные ритуалы сна, которые люди ожидают, чтобы лучше спать. Однако если в вашу привычку входит принятие холодного душа перед сном, стоит серьезно пересмотреть этот ритуал.Холодный душ стимулирует выработку гормонов стресса"Холодный душ не приносит желаемого расслабления, в котором мы так остро нуждаемся для хорошего сна. Скорее симпатическая нервная система стимулируется холодом. Это заставляет организм высвобождать норадреналин. Вещество-мессенджер действует как гормон стресса, и нам не нужен стресс прямо перед сном", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Еще один выделяемый гормон стресса — кортизол, вещество, пик которого обычно достигает максимума около 9 часов утра и достигает минимума к полуночи, когда мы обычно крепко спим. Исследования показывают, что повышенный уровень кортизола может быть связан с плохим сном.Холодный душ укрепляет иммунитетХолодный душ — не лучший способ заснуть. Но если вы чувствуете усталость и вялость сразу после работы, холодный душ может дать вам настоящий заряд энергии на оставшиеся часы вечера.Горячая ванна или душ для засыпания – это хорошо?"После того, как вы освежились холодным душем ранним вечером и укрепили иммунитет, перед сном всегда следует принять горячий душ, а еще лучше ванну".В исследовании изучалось влияние теплой ванны на артериальное давление у пожилых участников. Те, кто принимал ванну в теплой воде от 40 до 42 градусов в течение как минимум десяти минут за один-два часа до сна, как правило, имели значительно более низкое кровяное давление, чем другие участники. А низкое кровяное давление также способствует хорошему сну.Так что лучше полагаться на холодный душ по утрам. Холодный душ также может дать дополнительный заряд энергии ранним вечером.