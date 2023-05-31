Можно ли предотвратить изменения зрения с возрастом

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Эксперты: изменения зрения с возрастом предотвратить сложно. По данным ВОЗ, в мире аж 2,2 млрд человек с нарушением зрения. И чаще всего речь идёт о болезнях, которые приходят с возрастом. Это и катаракта, возрастная макулодистрофия, и проблемы, вызванные диабетом, а также с внутриглазным давлением. Опрошенные «Доктором Питером» врачи рассказали, что по меньшей мере у половины пациентов эти нарушения можно было предотвратить. Они также ответили, можно ли вообще прожить с идеальным зрением всю жизнь.Мы не молодеем, и глазки тожеЗрение, как и организм, с возрастом «стареет», отметил ведущий хирург-офтальмолог, главный врач клиники «Эксимер» в Петербурге Евгений Гурмизов. Он разделил возрастные проблемы на две группы. Это физиологические процессы старения организма — катаракта, пресбиопия. И процессы, связанные с болезнями, — диабетические процессы, возрастная макулярная дистрофия и прочие.Возрастная макулярная дегенерация (дистрофия) проявляется в том, что пациент видит пятно по центру, не может читать и так далее, объяснил врач-офтальмолог клиники «Счастливый взгляд» Анатолий Мавриди. Ещё взрослые пациенты часто жалуются на повышенное слезотечение из-за изменений в носослезном канале. А ещё иногда бывает и блефароптоз, когда нависшее верхнее веко может менять поле зрения и доставлять дискомфорт».Пресбиопия— это изменение зрения вблизи, рассказала врач-офтальмолог, хирург офтальмологического центра «Зрение» Марина Максимова. В случае этого заболевания люди с хорошим зрением начинают в возрасте 40–45 лет замечать, что оно становится плохим вблизи. Она посоветовала сразу же обратиться к офтальмологу для обследования и подбора правильных очков для чтения.Да и вообще, обследования у офтальмолога важно проходить почаще, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях — для профилактики, отметил офтальмохирург высшей категории, руководитель центра экспертной офтальмологии «Немецкой семейной клиники» Юрий Пирогов.Он рассказал, что с возрастом в хрусталике глаза откладываются белки, увеличивая его ядро. В какой-то момент оно дорастает до определённых размеров и больше не может сокращаться. Потом уже может помутнеть вещество хрусталика, что и называется катарактой. Врач напомнил, что эти и другие болезни врачи сейчас могут определить на ранних стадиях.Дальнозоркость неизбежнаПо словам Юрия Пирогова, дальнозоркость прогрессирует до 60–65 лет, а потом ухудшений не наблюдается. Сейчас пока не придумали, как лечить этот недуг.Единственное, что можно делать, — это упражнения. Но они обычно работают в самом начале и дают нестойкий эффект. Врач объяснил, что бороться с возрастной дальнозоркостью таким способом все равно что бороться с ветряными мельницами.По словам Евгения Гурмизова, дальнозоркость — физиологический процесс, с которым сталкивается каждый. И решать, нужно ли с этим как-то бороться, нужно. Кто-то может выбрать тренироваться и таким образом на время отодвинуть назначения очков для чтения, а кто-то воспринимает это как должное. «Это как красить или не красить седину — личный выбор», — объяснил специалист.С другой стороны, можно пойти на операцию. Это так называемая рефракционная замена хрусталика с применением мультифокальных линз и линз с расширенной оптикой. Она позволяет избавиться от очков. К такому вмешательству есть как показания, так и противопоказания.Кстати, дальнозоркость настигнет и тех людей, кто живет с близорукостью. По словам Юрия Пирогова, лучше всего дела обстоят у людей с близорукостью слабой степени. Тогда дальнозоркость не очень сильно ухудшает зрение вдаль и при этом позволяет хорошо себя чувствовать во второй половине жизни, потому что такие пациенты всегда видят вблизи хорошо, и это практически на всю жизнь. То есть если у человека минус 3–4 диоптрии, то на близком расстоянии зрение будет хорошим и возрастная дальнозоркость не помешает. А вот близорукость от 6 диоптрий и больше означает, что человек всегда видел и будет видеть вдаль плохо и вблизи зрение вряд ли поменяется.Операция при катарактеКатаракта лечится только с помощью операции. Марина Максимова отметила, что при этом вмешательстве человеку поставят искусственный хрусталик.По словам Юрия Пирогова, некоторые пациенты, несмотря на диагноз, решают, что операция им не нужна. Мол, я и так уже старый и из дома не выхожу. Он рекомендовал пациентам проводить операцию как можно раньше, чтобы не снижать качество жизни.Как добавил Евгений Гурмизов, если операцию не сделать вовремя, есть риск получить осложнения.Врачи отметили, что к некоторым операциям есть противопоказания. О них нужно обязательно проконсультироваться с врачом.Для тех, у кого зрение так себе и кто привык ходить в линзах, есть плохая новость. Ранее сообщалось, что в России могут совсем исчезнуть американские линзы. Всё из-за нового пакета санкций США. А жаль, ведь российский рынок контактных линз на львиную долю состоит именно из американской продукции. О том, где искать альтернативу, читайте в статье «Секрета».