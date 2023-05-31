Как безопасно похудеть при серьезном ожирении: мнение хирурга

Лишний вес – бич 21 века. Ожирение влияет на все: от здоровья до личной жизни. И порой недостаточно одной силы воли, чтобы вернуться в форму. В этом случае на помощь приходит хирургия. Что такое бариатрические операции и как они помогают справиться с лишним весом, рассказал Сергей Визгалов, врач-хирург высшей категории медицинского центра «СМ-Клиника».По статистике ожирением страдает около 2 млрд человек мире – это почти треть населения всего Земного шара. Около 500 миллионов имеют морбидное ожирение, т.е. запущенную форму заболевания, вызывающую другие (т.н. «сопутствующие») болезни. Проблема носит характер эпидемии. Лишний вес влечет за собой такие проблемы со здоровьем как: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, болезни суставов, развитие онкологии и бесплодия и многое другое.Ожирение и его стадииСамостоятельно определить наличие лишнего веса можно с помощью вычисления индекса массы тела. Этот показатель говорит не о субъективном впечатлении, а о том, угрожают ли лишние килограммы здоровью человека. Для расчета ИМТ нужно поделить вес в килограммах на рост в сантиметрах, возведенный в квадрат.? 30 – 34,9 – ожирение первой степени? 35 – 39,9 – ожирение второй степени? 40 и более – морбидное ожирение (третья степень)- Морбидное ожирение – это отягощенная форма заболевания, она связана не только с индексом массы тела, но и с сопутствующими патологиями, - поясняет Сергей Визгалов, - т.е. при ИМТ 35 и ишемической болезни сердца человеку ставится диагноз морбидное ожирение.Почему не получается похудеть?Спорт и диета – отличные методы, если есть сила воли, а лишний вес пока не нанес ущерб здоровью. При морбидном ожирении сопутствующие заболевания порой сильно ограничивают возможности человека при занятиях спортом. Соблюдать строгую диету тоже способен не каждый, ведь часто ожирение – это следствие расстройства пищевого поведения, т.е. глубоких психологических проблем.- По статистике только 5% людей, страдающих ожирением, могут похудеть и, самое главное, удержать вес, - говорит хирург, - все остальные пациенты, сбросившие вес, за период от 6 мес. до 2 лет снова набирают исходный вес, либо еще больший.Бариатрическая хирургия является наиболее эффективным методом борьбы с ожирением. Она позволяет не только снизить вес, но и удержать его. Пациенты, сбросившие вес при помощи операции, могут сохранить результаты до 16 лет.Что такое бариатрические операции?Этот вид операций используется для лечения ожирения, а иногда и диабета второго типа. Суть хирургического вмешательства заключается в том, чтобы уменьшить объем желудка или длину пищеварительного тракта. Таким образом, пациент может есть меньшее количество пищи и не вся она всасывается через кишечник.- Показанием к такой операции является морбидное ожирение, - говорит специалист медицинского центра «СМ-Клиника», - иногда бариатрические операции делают людям с ИМТ от 30 при наличии трудно корригируемого сахарного диабета второго типа.Перед хирургическим вмешательством пациенту необходимо пройти полное обследование и сдать анализы.Наиболее популярные виды бариатрических операций: продольная резекция желудка и гастрошунтирование. Большинство операций выполняется малотравматичным доступом, что позволяет пациентам максимально быстро восстановиться и вернуться к обычной жизни. Период восстановления занимает до 14 суток и зависит от рода деятельности пациента. Но конечно, обязательным остается регулярное наблюдение у лечащего врача и контроль веса.