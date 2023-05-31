Эндокринолог Гуреева назвала 13 настораживающих симптомов больной щитовидки
Гипотиреоз, в частности, более заметен у людей старше 40 лет, затрагивая примерно двоих из каждых 100 человек. Этот тип расстройства возникает, когда щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем должна.
Как следствие, обмен веществ у человека протекает медленнее, что приводит к увеличению веса.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева назвала ключевые симптомы гипотериоза:
Усталость
Непереносимость холода
Мышечная слабость
Запор
Депрессия
Нарушение концентрации
Нарушение памяти
Выпадение волос на теле, волосистой части головы и бровях
Хриплый голос
Затруднение глотания
Потеря либидо
Песчаные глаза
Одышка.
«Симптомы обычно развиваются медленно, и вы можете не осознавать , что у вас есть проблема со здоровьем в течение нескольких лет», - говорит Гуреева.
Дополнительные симптомы могут включать:
Ломкие волосы и ногти
Нерегулярные периоды
Боль, онемение и покалывание в руках и пальцах.
Более серьезные признаки недостаточной активности щитовидной железы могут включать замедление сердечного ритма, одутловатое лицо и анемию.
«Разумно пройти тест на антитела к щитовидной железе, чтобы подтвердить, что причина аутоиммунная».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий