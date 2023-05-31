Эндокринолог Гуреева назвала 13 настораживающих симптомов больной щитовидки

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Болезнь щитовидной железы, которая меняет жизнь, затрагивает до 10 процентов населения.Гипотиреоз, в частности, более заметен у людей старше 40 лет, затрагивая примерно двоих из каждых 100 человек. Этот тип расстройства возникает, когда щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем должна.Как следствие, обмен веществ у человека протекает медленнее, что приводит к увеличению веса.Врач-эндокринолог Антонина Гуреева назвала ключевые симптомы гипотериоза:УсталостьНепереносимость холодаМышечная слабостьЗапорДепрессияНарушение концентрацииНарушение памятиВыпадение волос на теле, волосистой части головы и бровяхХриплый голосЗатруднение глотанияПотеря либидоПесчаные глазаОдышка.«Симптомы обычно развиваются медленно, и вы можете не осознавать , что у вас есть проблема со здоровьем в течение нескольких лет», - говорит Гуреева.Дополнительные симптомы могут включать:Ломкие волосы и ногтиНерегулярные периодыБоль, онемение и покалывание в руках и пальцах.Более серьезные признаки недостаточной активности щитовидной железы могут включать замедление сердечного ритма, одутловатое лицо и анемию.«Разумно пройти тест на антитела к щитовидной железе, чтобы подтвердить, что причина аутоиммунная».