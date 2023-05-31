Агроном объяснил, как определить высокий уровень нитратов в овощах «на глазок»
В первую очередь, специалист отметил, что бытовые нитрометры, которые сегодня может приобрести каждый желающий, вряд ли смогут помочь в поисках безопасных продуктов. Ведь такие устройства способны предупредить лишь об огромном количестве нитратов. Поэтому придется ориентироваться «на глаз».
По словам Михаила Воробьева, в отдельных овощах очень легко можно распознать наличие нитратов. К примеру, молодая капуста не может превышать размеры грейпфрута. И если на рынке вам встретились экземпляры с баскетбольный мяч, то не стоит слишком радоваться такой удаче. В свою очередь, морковь, перекормленная нитратами, начинает ветвиться.
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