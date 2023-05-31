Агроном объяснил, как определить высокий уровень нитратов в овощах «на глазок»

С приходом теплого времени года во всех российских городах появляется все больше торговых точек, где можно купить свежие овощи и фрукты. Однако даже летом многие опасаются приобрести продукты с большим содержанием нитратов. Как определить уровень вредных веществ в овощах и фруктах без специальных приборов, в интервью для «Слово и Дело» рассказал агроном Михаил Воробьев.В первую очередь, специалист отметил, что бытовые нитрометры, которые сегодня может приобрести каждый желающий, вряд ли смогут помочь в поисках безопасных продуктов. Ведь такие устройства способны предупредить лишь об огромном количестве нитратов. Поэтому придется ориентироваться «на глаз».По словам Михаила Воробьева, в отдельных овощах очень легко можно распознать наличие нитратов. К примеру, молодая капуста не может превышать размеры грейпфрута. И если на рынке вам встретились экземпляры с баскетбольный мяч, то не стоит слишком радоваться такой удаче. В свою очередь, морковь, перекормленная нитратами, начинает ветвиться.