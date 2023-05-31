Пульмонолог Борисов указал на патологические причины крови в мокроте

Причин, объясняющих появление в мокроте крови, существует много – ее далеко не всегда вызывает заболевание дыхательных путей.Существуют такие болезни, при которых возникает не только кровянистая мокрота, но и кашель с кровью. Заметив кровь в мокроте или в дыхательных путях, следует обращаться к врачу, поскольку таким симптомом могут проявляться опасные проблемы со здоровьем. На патологические причины крови в мокроте указал врач-пульмонолог Алексей Борисов.«Кровавая мокрота и кашель с кровью могут иметь много причин. Тремя наиболее распространенными причинами кашля с кровью являются бронхит, бронхоэктатическая болезнь и пневмония, они ответственны за большинство случаев», - заметил эксперт.Другие патологические причины крови в мокроте.Тяжелый бронхит: воспаление слизистой оболочки бронхов из-за заражения вирусами или бактериями.Кровь из носа: кровавая мокрота иногда возникает, когда кровь течет из носа обратно в горло.Пневмония: обычно кровь возникает при бактериальной инфекции легких.Туберкулез: это инфекционное заболевание вызывается микобактериями.Аспергиллез: в его случае грибковая инфекция поражает легкие.Бронхоэктазы: происходит постоянное расширение бронхов в легких.Рак легкого (бронхиальная карцинома): развитие данного типа злокачественных опухолей в легких часто бывает результатом курения.Легочная эмболия: при этом опасном состоянии возникает закупорка кровеносного сосуда в легких или малом круге кровообращения.Сердечная недостаточность: у человека слабое сердце.Легионеллез: заболевание, вызываемое заражением легионеллой.Муковисцидоз: аутоиммунное заболевание, также известное как кистозный фиброз.Травмы легких, разрыв легкого.Проглатывание мелких предметов.Прием разжижающих кровь препаратов (например, аспирина): как следствие, возникает повышенная склонность к кровотечениям.Нарушение свертывания кровиСифилис: бактериальное венерическое заболевание.По словам пульмонолога Борисова, учитывая обширный диапазон причин появления кровянистой слизи, при ее неоднократном или участившемся проявлении следует обратиться к врачу и провериться.«Некоторые симптомы могут указывать на то, что возникла острая ситуация, требующая оперативной помощи. К ним относятся, среди прочего, обильный кашель с кровью, головокружение при вставании, жажда, потливость, сильная слабость, тахикардия», - уточнил специалист.