В группе риска — акселераты: врач перечислила 9 признаков, что у ребенка проблемы с сердцем

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Истории о красавце и спортсмене, который вдруг умирает в двадцать с небольшим лет от сердечного приступа, — не такая уж редкость. Чтобы защититься от подобных трагедий, важно вовремя заподозрить у подростка проблемы с сердцем.По словам врача-педиатра «Инвитро-Юг» Алены Перовой, помимо подростков с врожденными патологиями сердца и сосудов в группу риска «сердечников» также входят дети с:заболеваниями эндокринной системы;заболеваниями нервной системы;ускоренным темпом роста.Между тем сейчас большинство детей растут очень быстро, а значит, риск есть.«Сегодня дети зачастую растут в ускоренном темпе, что негативно влияет на состояние здоровья. Это может усугубить уже имеющиеся физические особенности: нарушение сердцебиения, давления, расстройства сна. Помимо этого в период активного роста может наблюдаться отставание объема сердца в соотношении с объемом тела. Если у взрослого человека соотношение 1:60, у подростка оно может быть 1:90. И в этот период также возможны нарушения работы сердечно-сосудистой системы, чаще всего в виде нарушения сердечного ритма, головокружения и так далее. Для диагностики состояния здоровья в этом случае рекомендуется обратиться к врачу для полноценного обследования организма», — говорит Алена Перова.По словам врача, при быстром росте тела и отставании в развитии сердца подростка могут беспокоить:нарушения сердечного ритма;функциональные шумы;артериальная гипо- или гипертензия;сердцебиение;одышка;слабость;быстрая утомляемость;боли в области сердца;обморочные состояния (особенно во время физических нагрузок).«Эти нарушения, как правило, исчезают к концу полового созревания, но в ряде случаев они становятся основой для развития нейроциркуляторной дистонии (астения) и гипертонической болезни», — предупредила педиатр.Бывают не только у подростковВ зависимости от возраста ребенка проблемы сердечно-сосудистой системы могут проявляться по-разному.Так, у новорожденных детей они могут выражаться в виде:цианоза — синеватого оттенка кожи;бледности;периодической потери сознания и обмороков;повышенной потливости;медленного набора веса.У дошкольников и учеников младших классов проблемы могут проявляться следующими симптомами:задержка физического развития — ребенок может выглядеть значительно меньше и младше своих сверстников;одышка;повышенная потливость;низкий уровень активности;жалобы на дискомфорт в области груди.С чего начинать?При появлении у ребенка любых подобных жалоб и нарушений в работе сердца для начала необходима консультация педиатра, и оттягивать поход к врачу в этом случае нельзя. Далее педиатр назначит дополнительные исследования и даст направление на консультацию к узкому врачу-специалисту — кардиологу, эндокринологу, неврологу.Инструментальные методы обследования сердечно-сосудистой системы включают:ЭКГ;эхокардиографию (ЭХО-КГ);суточное мониторирование артериального давления (СМАД);холтеровское мониторирование.Родители, в свою очередь, тоже могут помочь ребенку, прежде всего наладив его образ жизни. А это питание, сон, физическая активность, нормальная масса тела.«Для профилактики подобных состояний обратите внимание на образ жизни ребенка: нормально ли он питается? Не слишком ли много стресса в его жизни? Достаточно ли спит? Достаточно ли активный образ жизни он ведет? Все это также может влиять на состояние организма ребенка или подростка», — говорит Алена Перова.Когда пора вызывать скоруюПо словам Алены Перовой, родители должны насторожиться и обязательно обратиться к врачу, если у ребенка:синеют носогубный треугольник и области вокруг глаз;частая одышка;постоянно холодные ладони и стопы;регулярно пониженная температура тела — гипотермия;обмороки, потеря сознания.Кроме того, взрослым надо обращать пристальное внимание на детские жалобы, связанные с болями в области сердца или лопатки, в левой руке, а также на повышенную усталость после умеренных физнагрузок.«При сочетании жалоб на учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, чувство нехватки воздуха, одышку, сочетающиеся со слабостью, бледностью, тошнотой, потерей сознания, на повышенное или резко пониженное артериальное давление — это повод для немедленного вызова скорой помощи», — говорит педиатр.