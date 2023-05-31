Экстракт виноградных косточек: природное средство для профилактики болезней
Экстракт виноградных косточек получают промышленным путем в виде масла. Его можно добавлять в любимый крем от морщин, использовать для придания легкого мускатного оттенка салату из свежих овощей. Регулярное употребление помогает при профилактике старения и многих серьезных заболеваний.
Полезный состав виноградных косточек
Экстракт получают путем сушки и перемалывания продукта без термической обработки, поэтому удается сохранить максимум полезных компонентов.
В составе такой пищевой добавки в большом количестве присутствуют:
ценные антиоксиданты;
катехины;
танины и дубильные соединения;
аскорбиновая, линолевая кислоты;
флавоноиды;
витамин Е.
Экстракт виноградных косточек содержит фенольные кислоты и антоцианы, редкие проантоцианидиновые комплексы. Они восстанавливают ткани на клеточном уровне, выводят токсины, замедляют процессы старения.
Многолетние исследования и наблюдения доказали, что экстракт виноградных косточек незаменим для здоровья и молодости организма:
Ускоряет обменные процессы, улучшает всасывание витаминов им микроэлементов в кишечнике, что предотвращает ожирение и сахарный диабет.
Поддерживает эластичность и упругость кожи, поддерживает уровень коллагена. Экстракт выводит вредные токсины и свободные радикалы, лишнюю жидкость, позволяя эпидермису быстрее обновляться, возвращает лицу свежесть и здоровый вид без утренних отеков.
Снижает уровень холестерина в крови, предотвращает развитие атеросклероза, укрепляет стенки сосудов. Это помогает контролировать артериальное давление при гипертонии.
Запускает иммунную систему благодаря большому количеству витамина С. Очищает микрофлору кишечника от бактерий, поддерживает организм в период простуд, стрессов, акклиматизации.
Подавляет рост злокачественных клеток, защищая от опасных опухолей и болезней.
Экстракт виноградных косточек – природное средство для профилактики болезней. Он запускает процессы омоложения изнутри, увеличивая эффективность диеты или медикаментозного лечения. Натуральные вещества в составе хорошо воспринимаются организмом, поэтому практически не имеют противопоказаний.
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