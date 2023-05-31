Врач Захарова назвала размер талии, который опасен для здоровья - цифры для мужчин и женщин

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Пивной живот не только выглядит некрасиво, но и опасен. Внутренний абдоминальный жир образует вещества-посредники, запускающие воспалительные процессы в организме и способствующие развитию хронических заболеваний. Что вы должны знать об этом и лучшие советы о том, как избавиться от него.Алкоголь не является причиной типичного "пивного живота". Исследование только что подтвердило это. Те, кто спит менее восьми часов, увеличивают риск возникновения пивного живота.Насколько опасен так называемый висцеральный жир на животе, в народе также часто называемый пивным животом, но многие даже не догадываются. Это связано с тем, что речь идет не только о накоплении жира в подкожной клетчатке, но прежде всего в области живота вокруг внутренних органов, таких как кишечник и печень.Жир на животе ослабляет иммунную систему и способствует развитию хронических заболеваний"Именно жировые отложения в брюшной полости провоцируют хроническое воспаление. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на иммунную систему. Именно поэтому ожирение, например, также считается фактором риска тяжелого течения Covid-19", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Висцеральный жир также гормонально активен и выделяет жирные кислоты в кровоток, увеличивая риск:повышенного артериального давления;сердечно-сосудистых заболеваний - до инсультов и инфарктов;диабет 2 типа.Брюшной жир — это как бы собственный орган, чем больше абдоминального жира, тем выше риск серьезных заболеваний, — поясняет врач.Опасный размер талииЖивот становится опасным от окружности:80 сантиметров у женщин и94 сантиметра у мужчинО так называемом «абдоминальном ожирении» говорят при окружности живота88 сантиметров у женщини 102 сантиметра у мужчин