5 способов избавиться от жира на животе без строгой диеты

Согласно Health Survey for England, 25,9% взрослых британцев страдают ожирением, а 37,9% имеют избыточный вес. И перед тем, как начать худеть, нужно измерить окружность талии. Это число должно составлять менее половины вашего роста.Существует множество способов похудеть. Однако доктор Сара Каят, врач-резидент This Morning, дала пять советов по тому, как сделать это наиболее эффективно.Ешьте осознанно. Обращайте внимание на вкус блюд, когда вы едите, и старайтесь не употреблять пищу на ходу или во время просмотра телевизора. Осознанное питание действительно помогает поддерживать здоровый вес.Употребляйте больше «правильной» пищи. Это низкокалорийные продукты с высоким содержанием питательных веществ. Например, растительные продукты.Перекусывайте. Но выбирайте при этом правильные продукты. К примеру, вместо сладостей, обработанных, солёных продуктов возьмите орехи.Ограничьте употребление алкоголя. Связано это с тем, что алкоголь очень калориен.Держитесь подальше от экстремальных диет. Такие диеты могут повлиять на ваш обмен веществ, на то, как ваше тело накапливает жир.