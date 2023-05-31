5 способов избавиться от жира на животе без строгой диеты
Существует множество способов похудеть. Однако доктор Сара Каят, врач-резидент This Morning, дала пять советов по тому, как сделать это наиболее эффективно.
Ешьте осознанно. Обращайте внимание на вкус блюд, когда вы едите, и старайтесь не употреблять пищу на ходу или во время просмотра телевизора. Осознанное питание действительно помогает поддерживать здоровый вес.
Употребляйте больше «правильной» пищи. Это низкокалорийные продукты с высоким содержанием питательных веществ. Например, растительные продукты.
Перекусывайте. Но выбирайте при этом правильные продукты. К примеру, вместо сладостей, обработанных, солёных продуктов возьмите орехи.
Ограничьте употребление алкоголя. Связано это с тем, что алкоголь очень калориен.
Держитесь подальше от экстремальных диет. Такие диеты могут повлиять на ваш обмен веществ, на то, как ваше тело накапливает жир.
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