Диетолог Русакова рассказала о секретах похудения без серьезных последствий
Специалист отмечает, что вопрос похудения – индивидуален для каждого конкретного человека. Дефицит калорий во время диеты должен рассчитываться специалистом, который будет учитывать особенности организма, самочувствие и первоначальные причины набора веса.
При этом, говорит Дарья Русакова, любая диета лишает организм важных витаминов, белков, жиров и углеводов. Поэтому без помощи специальных витаминных комплексов и биологически активных добавок не обойтись. Однако и их использовать следует максимально осторожно. Другими словами, помощь специалиста будет обязательна.
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