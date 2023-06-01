Диетолог Русакова рассказала о секретах похудения без серьезных последствий

Борьба с лишним весом – это большой стресс для организма. Более того, если неправильно подойти к этому вопросу, можно заработать множество неприятных заболеваний. В интервью для iReactor диетолог Дарья Русакова рассказала, как избежать такой участи и похудеть без серьезных последствий.

Специалист отмечает, что вопрос похудения – индивидуален для каждого конкретного человека. Дефицит калорий во время диеты должен рассчитываться специалистом, который будет учитывать особенности организма, самочувствие и первоначальные причины набора веса.

При этом, говорит Дарья Русакова, любая диета лишает организм важных витаминов, белков, жиров и углеводов. Поэтому без помощи специальных витаминных комплексов и биологически активных добавок не обойтись. Однако и их использовать следует максимально осторожно. Другими словами, помощь специалиста будет обязательна.
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