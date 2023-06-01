Врач Андреева назвала лучшую позу для сна в жару

По словам врача, употребление жидкости и тренировки в начале дня могут улучшить сон в жаркую погоду. Определенная поза сна также может помочь.Некоторым в лучшие времена может быть сложно хорошо выспаться, особенно из-за повышения температуры.Без достаточного количества сна мы можем с трудом выполнять свои повседневные дела и даже повышать риск других заболеваний, если это продолжается в течение длительного периода времени.Врач посоветовала принимать особое положение ночью.«Те, кто обычно спит на спине, должны попробовать спать на одном боку в теплую погоду, так как в этом положении ваше тело подвергается воздействию воздуха. Это означает, что тепло от тела может легче выходить, что, в свою очередь, регулирует температуру тела до более нормального уровня», - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваОна поделилась и другими способами борьбы с жарой ночью.Держите голову и ноги в прохладе"Секрет регулирования тепла тела заключается в том, чтобы держать тело в тепле, но воздействовать на основные точки пульса, такие как голова, шея, запястья и ступни".Поддерживая эти ключевые области более прохладными и защищенными от тепла укрытий, это поможет снизить внутреннюю температуру.Смените постельное бельеОтказавшись от атласных или синтетических простыней на что-то более легкое и дышащее, например, из хлопка или льна, вы снизите температуру в постели, помогая вам качественно выспаться ночью."Если вы ищете что-то необычное, ткани на растительной основе, например из бамбука, также помогут вашей коже оставаться прохладной".Инвестируйте в правильный матрасВаша кровать может играть важную роль в том, насколько комфортно вы себя чувствуете ночью, а также в температуре самой кровати.«Матрасы, изготовленные из толстой пены, имеют тенденцию поглощать и удерживать тепло тела, из-за чего вам становится слишком жарко».