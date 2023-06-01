Сезон комаров и мошек: как спасаться и опасны ли для человека репелленты

Как же защитить себя от кровососущих насекомых - действенные лайфхаки.Эти кровососущие портят нам не только прогулки по набережным и рыбалку, но и работу в саду и огороде. Моментами просто невозможно находиться на солнце, потому что “крылатые вампиры” атакуют тебя роем. Если с комарами еще можно смириться, то мошки это не только неприятно, но также и очень опасно для здоровья. Как же защитить себя от них?Есть одна хорошая новость – сезон мошек скоро кончится, поскольку пик их активности приходится на конец мая – начало июня и удерживается не более 10-14 дней, после чего напасть постепенно сходит на нет.Поскольку врага нужно хорошо знать в лицо, несколько слов о биологических особенностях мошкары:мошка плодится, как ни странно, в чистой проточной воде, концентрируясь на участках рек с наиболее быстрым течением;гнус способен проделывать огромные – до 100 километров – расстояния от места рождения до места укуса;кусает мошка только в светлое время;мошек привлекает в человеке прежде всего запах пота и углекислого газа, который выделяется при дыхании, в отличие от комаров, которые реагируют на феромоны и температуру тела;как и у комаров, у мошек нападают и пьют кровь только самки, а самцы питаются соком растений. Но в отличие от комара, мошка не прокалывает кожу, а буквально выкусывает из нее куски;слюна мошки содержит гемолитические токсины, повреждающие красные кровяные тельца. Яд вызывает аллергию в виде зуда и отека на месте укуса. В отдельных случаях аллергическая реакция может быть такой силы, что стоит немедленно обратиться к специалисту.Как обезопасить себя от такой напасти, как кровососущие насекомыеЗоологи утверждают, что стопроцентно действенного средства от них не существует, но какие-то меры предпринять можно. Например, использовать репелленты, прикрывать шею платком, надевать носки – хотя носки легко мошкой прокусываются, носить футболки с длинными рукавами и брюки из плотной ткани, чтобы опять-таки гадины не прогрызли, и с резинкой на щиколотке. Интересно также, что на одежду светлых оттенков мошкара садится меньше. Кроме того, собираясь на пикник или в сад, не пользуйтесь духами, поскольку говорят, что комаров могут привлекать запахи одеколонов или дезодоранта.При этом зоологи пытаются все-таки примирить человечество с кровососущими, предлагая взглянуть на проблему с точки зрения того, что без комаров и мошек не было бы рыбы и других видов живых существ. Ибо все эти вампиры с крылышками – это огромная пищевая биомасса.Опасны ли для человека репеллентыВ борьбе с кровососущими очень действенны репелленты. Разного рода брызгалки способны отпугнуть насекомых на несколько часов, но никак не на сутки, как обещает инструкция.Вопрос в другом, насколько репелленты опасны для здоровья человека.Врачи говорят, что навредить здоровью могут не сами репелленты, а их неправильное использование. Во-первых, нужно внимательно читать инструкцию и проверять сроки годности; во-вторых, если средства, предназначенные для обработки открытых участков кожи, они не должны попадать на слизистую губ, глаз, носа; в-третьих, если вы распыляете аэрозоль, старайтесь в этот момент не вдыхать воздух, поскольку попадание частиц аэрозолей в легкие может вызвать аллергические реакции и головную боль. Голова также может болеть, если вам вдруг вздумается жечь в закрытых помещениях спирали от комаров – вещества, появляющиеся в результате горения, могут стать причиной плохого самочувствия.Как спасаться от мошки и комара народными средствами – лайфхакиКровососущие не любят запахи эфирных масел. Особо их раздражает запах масла гвоздики, мяты, лаванды, ванили, эвкалипта, корицы и сосны. Можно нанести масло на кожу или капнуть пару капель на одежду. Но это все равно не будет панацеей от укусов. Масло чайного дерева хорошо снимает зуд и раздражение после укусов.Отпугивает кровососущих запах лука и уксуса. Если нарезанный лук или миску с уксусом разместить на подоконнике или возле двери, насекомых будет меньше.Мошкам не нравится запах натурального ванилина. 1 ч. л. растворите в стакане воды, а потом протирайте раствором открытые участки кожи и опрыскивайте одежду. Говорят, способ очень действенный.Также в народе говорят, что комары и мошки не любят лаванду, пеларгонию и герань. Эти растения стоит выращивать в горшках на подоконниках.