Риск болезней сердца снижается после выхода на пенсию - кардиолог Варфоломеев

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Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти.И из них ишемическая болезнь сердца, также известная как ишемическая болезнь сердца, является наиболее распространенным типом. Если не лечить, это может привести к сердечным приступам и сердечной недостаточности. Болезнь обычно вызывается накоплением жировых отложений в артериях, ограничивающих приток крови к сердцу.Существует ряд факторов, которые могут повысить риск этого, в том числе если вы курите, у вас высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или диабет, а также если вы недостаточно тренируетесь.Стресс может увеличить ваши шансы на проблемы с сердцем."Исследование показало, что то, работаете вы или нет, может повлиять на вероятность развития сердечных заболеваний. Пенсионеры имеют более низкий риск развития сердечных заболеваний, чем работающие люди. Они выявили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пенсионеров был на 2,2 процентных пункта ниже, чем у работающих людей", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.В рамках исследования команда наблюдала за 106 922 людьми в возрасте от 50 до 70 лет. За участниками из некоторых частей Европы, Японии и Северной Америки следили с 1990-х годов в среднем почти семь лет.Исследование также показало, что доля людей, которые недостаточно занимаются физическими упражнениями, среди работающих людей была на три процентных пункта выше, чем среди пенсионеров. Среди этих сидячих работников после выхода на пенсию снизились показатели сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и отсутствия физической активности.Между тем, люди, которые в основном занимались физическим трудом, после выхода на пенсию, как правило, страдали ожирением, что повышало риск различных заболеваний. Связь между выходом на пенсию и снижением риска сердечных заболеваний может быть связана с увеличением физических упражнений.