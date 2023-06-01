Эксперты напомнили, чем опасен алкоголь в сильную жару

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Ни одно лето не обходится без веселых пикников и дачных шашлычных посиделок. Иногда на столе среди освежающих соков и минералки оказывается бутылка спиртного, а порой и не одна.Некоторым людям сложно представить отдых без алкоголя, однако, стоит помнить, что при очень жаркой погоде организм может попросту не справиться. Успеет ли доехать скорая - вопрос без однозначных прогнозов.Журналисты издания «Вести Подмосковья» узнали у специалистов, чем опасно употребление алкоголя, когда на улице пекло.«Летом организм работает сверх меры - жара делает его уязвимым. Алкоголь довольно быстро провоцирует обезвоживание, заставляя организм выводить жидкость через мочеточник. В результате пить хочется все сильней и сильней. Огромный удар получает сердечно-сосудистая система: сосуды в жару расширяются, алкоголь усиливает этот процесс. Спирт усваивается быстрее, что усложняет работу сердца. Если имеются патологии, то алкоголь может спровоцировать инсульт», - предупредила психиатр-нарколог Марина Калюжная.Она также объяснила, что самоконтроль покидает отдыхающего быстрее.«Выпив, человек думает, мол, теперь и море по колено. И порой начинает дальше пить как не в себя. Итоги бывают печальные: люди зарабатывают солнечный удар, теряются в лесах и тонут в водоемах», - сообщила специалист.По словам health-коуча Георгия Суреняна, алкоголь может нарушить способность организма регулировать температуру.«Расширяются кровеносные сосуды у поверхности кожи, вызывая временное ощущение прохлады. На самом деле нарушаются естественные механизмы охлаждения организма, препятствуя эффективной теплоотдаче и подвергая человека риску теплового удара. А вызванное алкоголем обезвоживание вызывает, например, головокружение, спутанность сознания, усталость, мышечные судороги. Эти состояния представляют опасность для жизни и требуют немедленной медицинской помощи», - подчеркнул Георгий Суренян.Конечно, в идеале заменять спиртное на пикнике безалкогольными альтернативами. Health-коуч рекомендует обязательно взять с собой достаточно воды для восполнения жидкости, потерянной из-за потоотделения. В воду можно добавить фрукты, травы и ломтики огурца.«Выберите себе травяные чаи со льдом, натуральные соки без добавления сахара, домашние морсы. Они помогут насытить организм питательными веществами, антиоксидантами, дать увлажнение и освежающий вкус. Напитков с сахаром и кофеином лучше избегать - они тоже могут способствовать обезвоживанию. Употребляйте овощи и фрукты с высоким содержанием воды: арбузы, огурцы, цитрусовые. Они поддерживают гидратацию и дают дополнительный охлаждающий эффект», - посоветовал эксперт Суренян.Все понимают, что некоторых людей отвернуть от алкоголя очень сложно, а зачастую и невозможно. Для кого-то летний отдых обязательно должен сопровождаться хотя бы банкой пива, и в одночасье изменить ситуацию не получится.«Употреблять алкоголь в любую погоду стоит в разумных количествах и с осторожностью. Табу в сильную жару - это практически все крепкие напитки. Если вы решаете в такую погоду отказаться от алкоголя, но процесс дается сложно, то выбирайте хотя бы легкие с низким содержанием спирта. Добавляйте больше льда и свежих фруктов», - предложила владелец винного бара «Винодер» Александра Фоменко.