Дерматолог объясняет, как правильно наносить солнцезащитный крем

Лето, солнце, солнечные ожоги – большинство людей жаждут летнего загара, но не следует пренебрегать защитой кожи. Как найти подходящую защиту от солнца для своего типа кожи? Объясняет дерматолог.Теплые лучи не только согревают, но и таят в себе опасность для поверхности нашего тела. В краткосрочной перспективе могут возникнуть болезненные солнечные ожоги, а в долгосрочной перспективе серьезные повреждения, начиная от глубоких морщин и заканчивая раком кожи.Это касается и пасмурных дней, и солнечных ванн в тени. По словам дерматолога, УФ-излучение здесь может быть даже сильнее, чем при ясном небе, так как солнечные лучи отклоняются в разные стороны каплями воды или кристалликами льда в облаках. И даже тени или одежда не обеспечивают полной защиты. Во влажном состоянии проницаемость ткани для УФ-излучения увеличивается еще больше.Какая консистенция солнцезащитных продуктов работает лучше?Защита от солнца бывает самых разных форм и консистенций. Дерматолог советует использовать лосьон для тела, потому что он хорошо распределяется, а также хороши жидкие, прозрачные продукты, такие как масла.На лице крем идеально подходит для сухой кожи, а гель следует использовать для жирной, себорейной кожи. У тех, у кого есть прыщи, чаще развиваются так называемые «акне Майорки».«Это часто вызвано эмульгаторами в солнцезащитных кремах. Обезжиренные солнцезащитные гели не требуют никаких эмульгаторов и поэтому обычно хорошо переносятся», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин«Большинство людей наносят солнцезащитный крем слишком тонким слоем»Но также важно наносить солнцезащитный крем достаточно толстым слоем перед принятием солнечных ванн."Большинство людей определенно наносят солнцезащитный крем слишком тонким слоем. Для адекватной защиты всего тела взрослого человека от УФ-излучения необходимо 30 миллилитров или около шести чайных ложек солнцезащитного крема, что соответствует целой горсти солнцезащитного лосьона".