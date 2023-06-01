Врач Лебедева рассказала, что произойдет с организмом, если не лечить гипотиреоз

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Иногда мы можем даже не догадываться о своем диагнозе, ведь проходить обследования некогда или страшно. Эндокринолог объясняет, почему ни в коем случае нельзя запускать гипотиреоз.Гипотиреоз — это состояние, при котором снижена выработка гормонов щитовидной железы. В начальной стадии и при незначительном дефиците гормонов симптомов может не быть, проблема обнаруживается только при сдаче анализов.Сейчас заболевание можно контролировать. Разбираемся, что будет, если этого не делать.«Почти никто не знает, что с их организмом происходит на самом деле, а у врачей банально нет времени объяснить. Да и сам человек не особо-то обращает внимание на свое состояние, ведь ничего не болит», — говорит врач.Когда болезнь уже долго развивается, то велик риск пострадать от опасных последствий. Вот к чему может привести гипотиреоз:лишний вес;шелушение кожи, проблемы с волосами и ногтями;инсулинорезистентность, развитие сахарного диабета второго типа;образование холестериновых бляшек, атеросклероз;сердечно-сосудистые заболевания;ранний климакс, бесплодие и проблемы с вынашиванием, аменорея;снижение общего уровня энергии, проблемы со сном;когнитивные нарушения — потеря памяти, болезнь Альцгеймера;снижение синтеза белка и коллагена — обвисание мышц, преждевременное старение кожи, саркопения;остеопороз, высокий риск переломов;снижение либидо, недовольство собой и отражением в зеркале.«Это не просто усталость и стресс. Это серьезное нарушение работы щитовидной железы — органа, от которого зависит состояние, энергия, настроение, обмен веществ и многое другое. Поэтому не тяните с походом к врачу, если понимаете, что с вашим состоянием творится что-то неладное», — говорит эндокринолог.Важно: заболевания щитовидной железы мультифакторные. Чтобы от них избавиться или ввести в ремиссию, нужно приложить усилия — найти причины сбоев и устранить, а затем подобрать правильную стратегию терапии.Вещества, необходимые для нормальной работы щитовидной железыЙод. Его мы получаем из продуктов, например, из йодированной соли. Можно принимать добавки, но это стоит делать только после консультации с врачом. Избыток йода может быть опасен для организма.Селен. Он тоже содержится в продуктах, например в чесноке, бразильских орехах, семенах подсолнечника, палтусе, грибах шиитаке, курином мясе, сардинах.Железо. Дефицит железа в разной степени выраженности есть у каждой второй женщины. Чтобы понять, что минерала не хватает, проверяем ферритин. Нормальный показатель будет примерно равен весу. Восполняем железо красным мясом и субпродуктами. Когда есть явная проблема — уже препаратами, но тоже строго после консультации с врачом.