Как низкий ферритин связан с депрессией и тревожностью

Врачи не устают говорить нам о том, как важно регулярно сдавать базовые анализы, даже если жалоб на здоровье нет.Во-первых, анализы помогают выявить сбои в организме еще до того, как проявятся первые симптомы. Во-вторых, нередко анализ крови может объяснить эмоциональный упадок, а также более серьезные психологические проблемы.Не так давно ученые пришли к выводу, что дефицит ферритина напрямую связан с тревожностью и депрессией.Психиатры из Мичиганского университета провели метаанализ предыдущих исследований на данную тему. В ходе работы специалисты установили, что употребление добавок с железом улучшает настроение и снижает утомляемость даже у тех людей, у которых не выявлен сильный дефицит железа.Ведущий автор научной работы Стефани Левин рассказал о том, что нередко люди стакливаются с нехваткой железа без анемии. При этом многие психиатры не догадываются о том, что дефицит железа связан с ухудшением симптомов психических расстройств.Эксперт подчеркнул: если человек регулярно страдает от тревожности и симптомов депрессии, важно не только обратиться к психиатру, но также сдать анализ на ферритин. При дефиците ферритина необходимо включить в свой рацион продукты, богатые железом, а также добавки, которые помогут улучшить показатели.Выводы ученых из Мичигана подтверждает тот факт, что дефицит железа влияет на синтез "гормона счастья" – дофамина. Дофамин вырабатывается в мозге и отвечает за психоэмоциональное состояние, а также за интеллектуальные функции. Если человек сталкивается с нехваткой дофамина, он становится более апатичным, раздражительным и склонным к депрессии.Для производства дофамина мозгу необходимо железо. Это одна из причин, по которой так важно следить за данным показателем в анализах.Помимо плохого настроения и тревожности к симптомам железодефицита также относятся:постоянная усталостьповышенная потливостьсухость кожиснижение вниманияодышкабледность кожихроническая слабостьучащенное сердцебиениесиндром беспокойных ногОбнаружив у себя эти симптомы, не медлите с походом к врачу. Специалист назначит нужные анализы и выпишет необходимые лекарства.