Онколог Воробьев перечислил признаки 3-х видов рака - "это тихие убийцы"
Для повышения шансов на успешное лечение заболевания ключевое значение имеет как можно более ранняя постановка диагноза. Однако в некоторых случаях это может быть сложно, поскольку ранние симптомы могут быть легкими или ошибочно приняты за признаки менее серьезных состояний.
Врач-онколог Андрей Воробьев поделился признаками рака кишечника, шейки матки и печени, на которые следует обратить внимание.
Рак кишечника
Также известный как колоректальный рак, рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака.
Общие признаки, которые должны вызывать тревогу, включают постоянную боль в животе, вздутие живота, спазмы и изменения в работе кишечника (например, запор, диарею или более жидкий стул).
"Вы также можете ощущать кровь в стуле, испытывать позывы к опорожнению кишечника даже после недавнего стула и непреднамеренно терять вес".
Рак шейки матки
Рак шейки матки обычно растет очень медленно, и его часто можно выявить с помощью скринингового теста шейки матки.
Симптомы, на которые следует обратить внимание, включают "вагинальное кровотечение между менструациями, во время или после секса и после менопаузы, более обильные менструации, изменения в выделениях из влагалища, боль во время секса и боль в нижней части спины, нижней части живота и области таза".
Рак печени
Часто симптомы рака печени связаны с проблемами пищеварения.
"Они могут включать тошноту, рвоту, более светлый стул, более темную мочу и чувство сытости после употребления небольшого количества пищи".
Некоторые пациенты могут заметить припухлость в верхней правой части живота, почувствовать боль в этой области и вздутие живота, не вызванное приемом пищи.
Другие симптомы включают в себя:
Желтуха
Боль в правом плече
Непреднамеренная потеря веса
Потеря аппетита
Усталость
Лихорадка и плохое самочувствие.
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