Какие продукты помогут вывести никотин из организма

Вывести никотин из организма невозможно до тех пор, пока вы не бросите курить. Если же вы решили отказаться от вредной привычки и хотите ускорить очищение организма от никотина, следует добавить в рацион ряд полезных продуктов.Важно подчеркнуть: данные продукты помогают вывести вредные вещества из организма, но при этом не нейтрализуют никотин. Так или иначе организм будет перерабатывать никотин и удалять его вместе с мочой.Однако правильная пища при помощи антиоксидантов и ускоренного обмена веществ окажет благотворное влияние на организм и поспособствует процессу нейтрализации никотина.Зеленый чайЗеленый чай богат полифенолами с сильными антиоксидантными свойствами. Что любопытно, они более мощные, чем у витамина C. Вдобавок к этому зеленый чай обладает мочегонным эффектом, а также снижает стресс, который часто подталкивает вернуться к вредной привычке.Овощи и фруктыКурение способствует окислению клеток и провоцирует их гибель. Фрукты и овощи, в свою очередь, содержат антиоксиданты –витамины C и Е. Они нейтрализуют активный кислород и за счет этого уменьшают повреждение.Вдобавок к этому полезные вещества, содержащиеся в овощах и фруктах, снижают вредное воздействие никотина на клетки в ротовой полости. Это является профилактикой хронических заболеваний рта. Витамин C в большом количестве содержится в помидорах, клубнике, цитрусовых и брокколи, а витамин E в шпинате, перце и спарже.КуркумаВо-первых, в куркуме содержится куркумин – полезный антиоксидант. Во-вторых, потребляя никотин, вы активируете в клетках нервной системы механизм запрограммированной гибели. Куркумин препятствует этому. Однако эксперты отмечают, что полностью куркумин не может отменить вред сигарет для нервной системы.РасторопшаАналогичный процесс гибели нервных клеток никотин запускает в дыхательной системе. Погибшие клетки приводят к воспалению, которое со временем становится хроническим. Вследствие этого люди начинают чаще сталкиваться с бронхитом и хронической абструктивной болезнью легких.Расторопша – источник антиоксиданта силимарина, который отчасти подавляет этот процесс и защищает легкие.