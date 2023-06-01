Невролог: кардиотренировки предупреждают и замедляют деменцию

Также пожилым людям нужно уделять время упражнениям на развитие мелкой моторики, отметил врач Рустем Гайфутдинов. Он посоветовал есть меньше мяса и молочных продуктов.Специалист рассказал и о других правилах профилактики деменции у пожилых. Среди них — социальная активность и интеллектуальное развитие.Какая бывает деменция и как она проявляетсяДеменция бывает разных видов, всё зависит от того, какой участок мозга пострадал.По словам врача-невролога Рустема Гайфутдинова, специалисты выделяют мультифокальную, корковую, подкорковую и корково-подкорковую деменцию.У больного ухудшается координация, он начинает тяжело воспринимать чужую речь и долго подыскивать слова, чтобы выразить собственные мысли. В целом умственные способности ослабевают, объяснил медик. Настроение тоже меняется, становится нестабильным.При развитии болезни человек перестаёт ориентироваться в пространстве. Но есть хорошая новость: развитие деменции можно замедлить. Помогут современная терапия и меры профилактикиКак предотвратить или замедлить деменциюРустем Гайфутдинов в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовал придерживаться семи правил, которые помогают предотвратить или замедлить деменцию.Врач посоветовал:стать социально активными: как можно больше общаться с другими людьми;бросить пить и курить;понизить уровень стресса;интеллектуально развиваться: читать книжки, разгадывать головоломки, решать умственные задачи;принимать лекарства, понижающие давление;грамотно лечиться, если болеете;контролировать уровень холестерина и сахара в организме.Без физических нагрузок и диеты тоже не обойтись. Врач рекомендовал перейти на средиземноморское меню, то есть на рыбу, овощи и фрукты.