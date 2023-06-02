«Нейроны печали»: где живут эмоции — взгляд ученых

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Что нейроученые думают об эмоциях? Действительно ли определенные участки мозга отвечают за разные чувства? Можно ли понять, что мы испытываем, изучив физиологические реакции и мимику?Разбираемся в этих непростых, но очень интересных вопросах.ПРОБЛЕМАПредположим, вы слушаете классическую музыку в записи и вам кажется, что она звучит прямо у вас в голове. Очевидно, что это не так. Глупо спрашивать: «Где в мозге расположена область духовых инструментов?» Гораздо разумнее задаться вопросом: «Как мозг создает это переживание — почему мне кажется, что оркестр звучит прямо в моей голове?»Этим примером я хочу начать разговор об эмоциях — вернее, о ложном представлении, связанном с ними, в которое многие верят. Многим из нас кажется, что у каждой эмоции есть определенный набор характеристик, по которым ее можно узнать, и отдельное место в организме.Это заблуждение: определять эмоции таким способом — все равно что искать кларнеты и гобои в головном мозгеКонечно, все мы знаем, что такое переживать гнев, счастье, удивление и другие эмоции. На первый взгляд такое деление предполагает, что каждая эмоция зафиксирована в мозге или другой части тела. Может быть, раздражающий вас коллега активирует ваши «нейроны гнева», и от этого у вас поднимается давление. Вы хмурите брови, кричите и чувствуете внутри жар ярости. А расставание с любимым человеком запускает ваши «нейроны печали» — вы ощущаете спазмы в животе, вас охватывает отчаяние, к глазам подступают слезы. Тревожная новость включает наши «нейроны страха» — убыстряется сердцебиение, вы замираете на месте и чувствуете, как накатывает волна ужаса.Такие характеристики принято считать уникальными биологическими отпечатками каждой эмоции.ИССЛЕДОВАНИЯКоманды исследователей и высокотехнологические компании по всему миру тратят огромное количество времени и денег, пытаясь определить место этих отпечатков в организме. Они надеются однажды научиться определять эмоции по мимике, движениям тела и электрическим сигналам мозга.Одни научные исследования, на первый взгляд, поддерживают идею, что такие отпечатки существуют, другие ее опровергают. Давайте начнем с нейронауки.1. Участки мозгаНаша лаборатория проанализировала массив научных исследований с 1990 по 2011 годы, касающихся страха, печали, гнева, отвращения и счастья. На компьютере мы поделили человеческий мозг на крошечные кубики, по типу 3D-пикселей, и, основываясь на выводах исследований, попытались определить, на каких участках-«кубиках» активируются различные эмоции. Мы обнаружили, что ни один участок мозга не посвящен какой-то одной эмоции. Мы также выяснили, что все области мозга, которым приписывается та или иная эмоция, активизируются также во время неэмоциональных мыслей и представлений.Лучше других среди «областей эмоций» известна амигдала, которая находится глубоко внутри височных долейС 2009 года не меньше трех десятков статей в популярных медиа заявили, что страх соотносится с нейронами, которые «вспыхивают» в амигдале. Но только четверть экспериментов из тех, которые мы проанализировали, показала увеличение активности амигдалы в моменты страха. Известно, что многие проявления страха, например, реакция бегства, вообще не задействуют амигдалу.Другое свидетельство против связи между амигдалой и эмоцией страха связано с парой близнецов, известных в научной литературе под именами BG и AM. У обоих от рождения — генетическое заболевание, которое разрушает амигдалу. BG почти не испытывает страх — он чувствует его только в экстремальных ситуациях, а вот AM в этом смысле ничем не отличается от обычных людей.Конечно, такие участки мозга, как амигдала, важны для эмоций, но в целом в мозге не существует отдельных областей, «завязанных» на определенные эмоции. Например, амигдала участвует во многих психических процессах. Различные области мозга способны производить одну и ту же эмоцию. Мы обнаружили, что гнев, страх и другие эмоции создаются многоцелевыми участками мозга, которые работают слаженно.2. Физиологические признакиВозможно, есть четкие признаки, по которым эмоции проявляются в нашем организме, — сердцебиение, потоотделение, температура и так далее? И снова ответ — нет. Проанализировав больше 200 опубликованных исследований с охватом почти 22 000 участников, наша лаборатория не обнаружила ни одного постоянного, отдельного признака ни для одной эмоции. Напротив, организм каждый раз реагирует различными способами, исходя из ситуации. Даже крыса, почуяв опасность (например, запах кошки), будет убегать, замирать на месте или драться в зависимости от обстоятельств.3. МимикаТо же самое с человеческим лицом. Многие ученые принимают как данность, что наша мимика безошибочно передает эмоции (нахмуренный взгляд в гневе, расширенные зрачки в страхе, наморщенный нос при отвращении). Но растущая масса исследований говорит, что это не так. Когда мы прикладываем электроды к лицу и точно измеряем движения мускулов, например, в минуту гнева, — мы фиксируем многообразие движений, а не только стереотипно нахмуренные брови.ЧТО В ИТОГЕЧарльз Дарвин прославился тем, что опроверг идею о сущностях в биологии. Он заметил, что биологический вид — не уникальная разновидность живых существ с раз и навседа заданными характеристиками. Скорее, вид составляют сильно отличающиеся друг от друга индивидуальности, каждая из которых хуже или лучше приспособлена к окружающей среде.Аналогично со словами, которые мы используем для описания эмоций: «гнев», «счастье», «страх» дают имя популяции многообразных биологических состояний, которые варьируются в зависимости от обстоятельствКогда вы сердитесь на коллегу, в одном случае у вас ускоряется сердцебиение, в другом оно, наоборот, замедляется, а в третьем случае остается прежним. Вы можете хмуриться или, напротив, улыбаться, обдумывая месть. Вы можете кричать или хранить молчание. Многообразие вариантов в данном случае — норма.Это важно не только с точки зрения науки, но и в чисто практическом смысле. Когда медики задаются вопросом «Есть ли связь между гневом и возникновением опухолей?», как будто гнев имеет точно определенное биологическое проявление в организме, они глубоко заблуждаются. Когда сотрудники службы безопасности в аэропорту проходят тренинги, на которых их учат «вычислять» глубинные эмоции исходя из мимики и движений тела, — деньги налогоплательщиков тратятся впустую.Легкость, с которой мы сами испытываем эмоции и наблюдаем их у других, не означает, что каждая эмоция четко отражается на лице, или в движениях тела, или в головном мозге. Вместо того чтобы спрашивать, где находятся эмоции или по каким движениям тела можно их определить, гораздо интереснее задаться другим вопросом: как наш мозг создает эти невероятные переживания?