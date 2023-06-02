Существуют ли афродизиаки на самом деле

Существуют, но работают не так, как нам кажется.Афродизиаки — это продукты, которые усиливают половое влечение. Название произошло от имени Афродита — так звали богиню любви в Древней Греции. Существует долгая история использования афродизиаков в различных культурах. Некоторые продукты и средства были связаны с сексуальными свойствами из-за их формы, аромата или воспринимаемых свойств.Важно отметить, что научное подтверждение эффективности афродизиаков ограничено. Влияние этих продуктов на сексуальное влечение и возбуждение может быть субъективным и зависит от индивидуальных предпочтений и реакции организма.Традиционные варианты:шоколад;красный перец;устрицы;женьшень;перуанская мака;инжир;гинкго;икра;карри и другие.Есть и экзотика. Например, шпанская мушка, гениталии и семенники китов, моржей, тигров, быков или шкура ядовитой лягушки. В общем, всё решает фантазия.Как работают афродизиакиПо идее афродизиаки должны либо улучшать потенцию, например ускоряя кровоток, либо усиливать желание. К сожалению, исследования показали, что ни один афродизиак не обладает этими свойствами.Но американский эксперт по питанию Элейн Маги отмечает, что действие тут может проявляться психологически. Как плацебо.Чем могут быть опасны некоторые афродизиакиЧудодейственные добавки могут принести больше вреда, чем пользы. Подумайте вот о чём: допустим, какие?то травки действительно расширяют сосуды. Но ведь сосуды есть не только в члене. Значит, подвергаются опасности сердце, мозг и другие важные органы — так себе цена за хорошую эрекцию.Знаменитая шпанская мушка, например, приводит к кровотечениям в желудке и кишечнике, выделению крови с мочой, нарушениям работы сердца и приапизму — болезненной многочасовой эрекции.В непроверенных добавках даже могут содержаться сексуальные наркотики, которые, очевидно, не стоит использовать для горячего секса, чтобы не столкнуться с зависимостью и разрушением собственной жизни и жизни партнёра. Кстати, если подлить такое вещество без согласия, вполне можно отправиться в места лишения свободы за изнасилование. И это совершенно справедливо.Какие афродизиаки есть можноЛюбые продукты, которые лично вы считаете «разогревающими страсть». Если у вас нет аллергии, конечно.По словам Элейн Маги, с сексом больше ассоциируются продукты, имеющие мягкую, густую и кремовую текстуру, а также экзотические и острые виды пищи. Это стоит учитывать при приготовлении романтического ужина.Кроме того, Маги советует употреблять в качестве личного афродизиака те продукты и блюда, которые человек ел до или во время какого?то особо удачного сексуального опыта. Вновь вспыхнувшие воспоминания способны значительно усилить желание.Какие афродизиаки лучше не пробоватьЕсли шоколад и перец кажутся слабоватыми, возможно, есть какая?то реальная проблема, которая требует медицинской помощи. Понятно, что психологически куда проще искать натуральную альтернативу, чем прийти с вопросом к урологу. И зря, потому что врач сможет установить причину и подскажет, как решить проблему с меньшим риском для здоровья.Не нужно заказывать в интернете неизвестные сборы либо привозить из путешествий местные препараты. С ними, как и с любыми другими добавками, возникают одни и те же вопросы:Сколько нужно съесть, чтобы эффект был?Сколько можно употребить, чтобы не нанести вред?Как всё это сочетается с другими веществами, например лекарствами?И пока официальная медицина не предлагает ответы, нельзя экспериментировать самому.