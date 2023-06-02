Что ногти могут рассказать о вашем здоровье
О чем говорят ногти
Ногтевые пластины молочно-белого цвета – свидетельствует о поражениях печени. Изменения цвета могут происходить при хронических заболеваниях, циррозе, когда происходят сбои в обмене кератина, которые связаны с прогрессирующим повреждением печени. Рекомендуется сделать УЗИ.
Желтые ногти – могут возникать при поражениях печени, сопровождающихся желтухой. Кроме этого, пожелтевшие ногти могут указывать на онкологические процессы, хронические легочные заболевания.
Тусклые желтовато-серые ногтевые пластины с выраженными продольными бороздками – говорят об эндокринных нарушениях, ревматизме, атеросклерозе сосудов, хронических инфекциях и заражении паразитами.
Слишком выпуклые и круглые ногти, похожие на часовые циферблаты – особенно, с голубоватым цветом пластин, свидетельствуют о проблемах с кровообращением, часто возникающих при сердечных заболеваниях. Голубоватый оттенок при нормальной форме ногтей, сигнализирует о риске ишемической болезни сердца.
Ногти, похожие на часовые стекла слишком толстые и желтоватого цвета – говорят о том, что затруднения кровообращения происходят вследствие атеросклероза сосудов или пристрастия к курению.
Белые пятнышки на ногтях – часто бывают при железодефицитной анемии, поэтому рекомендуется сдать кровь на общий анализ.
Бороздки продольные – обычно появляются при нарушении пищеварения, дисбактериозе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Бороздки волнистые – могут сигнализировать о недостатке в организме витаминов А и группы В.
Ногти ломкие, плохо растут – лучше сделать анализ на гормоны щитовидной железы. Изменившиеся ногтевые пластины бывают при нарушениях работы эндокринной системы, гипотиреозе.
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