2 вида мяса повышают риск инсульта на 14% — врач Варфоломеев советует избегать

Ваш риск инсульта может зависеть от того, что вы едите, включая два вида мяса.Инсульт считается серьезной причиной смерти. Эта поразительная статистика усугубляется тем фактом, что неверные диетические решения могут заложить основу для этой неотложной медицинской помощи.Главные продукты, которые могут сделать вас склонными к инсульту, — это переработанное мясо и красное мясо."От соления до вяления, обработанное мясо таково, что оно каким-то образом изменено, чтобы сохранить его или придать ему аромат. К переработанному мясу относятся такие классические продукты, как сосиски, бекон и ветчина, а к красному мясу относятся говядина и свинина", - говорит врач-кардиолог Олег ВарфоломеевВсего 50 граммов красного и переработанного мяса, потребляемого в день, были связаны с повышением риска ишемического инсульта на 14 процентов, как показало исследование.Несмотря на то, что в этой области необходимы дополнительные исследования, красное и переработанное мясо связано с целым рядом проблем со здоровьем, от рака до сердечных заболеваний. Для этих нездоровых продуктов и напитков действительно не существует безопасного предела с эффектом дозы, поэтому чем больше вы потребляете, тем выше риск.«Если вы собираетесь есть красное и переработанное мясо, сведите его к минимуму и убедитесь, что вы едите его с большим количеством фруктов и овощей».Однако красного и переработанного мяса лучше избегать, и эта рекомендация поддерживается основными международными рекомендациями.